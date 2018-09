Exponen a Aleks Syntek por acosar a niño menor de edad

El joven de 17 años compartió las conversaciones privadas que tuvo con el famoso

Aleks Syntek se encuentra rodeado de la polémica nuevamente y ahora es porque un británico menor de edad lo denuncia por acoso.

El chico de 17 años de edad expuso una conversación con el cantante mexicano en donde lo llama “cute” y “sexy”.

Fue Syntek que inició la conversación con el joven que se hace llamar “lemon_brick” en Instagram. El cantante de 49 años de edad le dijo que la agradaba ser su amigo y que algún día le gustaría visitar Manchester, ciudad inglesa de donde es Lemon.

Aleks le envió varias fotos de el de diversos conciertos al chico para mostrarle que era famoso en México.

“¿Entonces por que un gran músico como tu está hablando con alguien como yo?”, le pregunta Lemon a Syntek.

“Me encanta la música británica. Tengo muchos amigos británicos y héroes. Me encanta los británicos ‘cute’ como tú“, le contestó el músico.

Ahí es cuando el adolescente se saca de onda y le pregunta a que se refería con cute.

“Sí, ¿está mal? Ok sexy haha“, escribe de vuelta Syntek.

Lemon le dice que eso fue peor a lo que Syntek le contesta que solo estaba bromeando.

Joven menor de edad denuncia acoso de Aleks Syntek #Parte1 pic.twitter.com/Cfjo2noo2B — NovelaLounge (@NovelaLounge) September 30, 2018

Después de que Lemon expusiera a Syntek en las redes sociales, este le mandó un mensaje implorando de que bajara todo ya que podría afectar a su familia.

“Sinceramente no recuerdo esta conversación contigo pero obviamente fue una broma inocente y me disculpo“, escribió Syntek en mensaje directo a Lemon con una foto de él, su esposa y sus dos hijos.

“Yo tengo familia, dos hermosos hijos y una bella esposa y nos estás poniendo en peligro. Puedes destruir nuestra familia feliz con tu publicación. Si eres una buena persona, un buen ser humano, deberías de eliminar esa publicación que me involucra. Espero que estés consciente de lo que estás haciendo“, añadió Syntek

Lemon respondió lo siguiente: “Si amaras y cuidaras a tu familia no le hubieras coqueteado a un niño. Piensa en tus hijas. ¿Qué pensarías si un hombre de 49 años les dijera que son ‘cute’ y ‘sexy’? No puedo creer que me digas eso a mi, mientras que también dices que amas a tu familia e hijas”.

Aleks Syntek: “No estaba coqueteando, no hice nada malo o incorrecto. Te dije que estaba bromeando. Estás tratando de castigar a la persona equivocada. Soy un buen padre y un buen ser humano. No te lastimé. No te insulté. Eres casi un adulto. Piensa en lo que estás haciendo. No te hice nada malo.”

Lemon: “Lo siento, pero no puedes bromear con esas cosas cuando le llevas 20 años a alguien. Podría ser ‘casi adulto’ pero tú tienes 40. Si yo te dijera ahorita que tus hijas están ‘cute’ y ‘sexy’, ¿qué pensarías?”

Aleks Syntek: “No castigues a mis hijos y mi familia. Puedes resolver esto haciendo lo correcto. Mis hijos no tienen Instagram. Tienes que saber lo que vas a destruir. A lo mejor alguien te hizo daño cuando estabas chiquito. No hagas lo mismo con mis hijos. Yo apoyo los derechos humanos y la libertad de las preferencias sexuales. No te dije nada malo y te dije que estaba bromeando”.

Lemon: “Lo siento pero toda la conversación fue como una rutina, preguntándome por mi ciudad, mostrándome fotos de tus conciertos. ¿Con cuantas otras personas has intentado esto? No te atrevas a hacerme sentir culpable con tu familia, yo solo le estoy mostrando al mundo lo que me dijiste, lo repugnante que fuiste. Tú familia no es mi responsabilidad, hubieras pensado en ellos antes de hacer lo que hiciste”.

Aleks Syntek: “¿Repugnante? Eres malo, yo fui amistoso y gentil“.

Lemon: “¿Sabes que compartí tus mensajes públicamente? Me han llegado muchos mensajes diciéndome lo repugnante que fuiste. No me llegó ningún mensaje defendiéndote. Todos están de acuerdo que fue inapropiado“.

Aleks Syntek: “Ok entonces, ¿eres como un juez?

Lemon: “No, solo estoy compartiendo con el mundo el tipo de cosas que depravados como tú dicen cuando piensan que es privado“.

En un último mensaje de Syntek le dice que pare de exponerle y que solo lo está usando para hacerse famoso.

“Estás absolutamente equivocado y me estás usando para hacerte famoso. No hagas eso. Como te dije, estás destruyendo mi familia por una palabra y una broma. ‘Sexy’ no es una palabra ofensiva“, escribió Syntek.

Lemon respondió diciéndole que no lo hace para obtener fama y solo quería exponer a un hombre de 49 años que quería impresionar a un niño de 17 años llamándolo “cute” y “sexy” y mandándole fotos de sus conciertos.

Lemon también pide a la gente que no ataquen a Aleks Syntek por su sexualidad porque eso no tiene nada de malo, pero “lo que si tiene de malo es que sea un ser repugnante”.