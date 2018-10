David Bisbal y su ex Elena Tablada chocan en público por su hija

El cantante acusa a la madre de su hija de "comercializar" con ella

El trato entre David Bisbal y Elena Tablada no había sido precisamente idílico en los últimos meses, y el paso de esta última por el programa ‘Viva la vida’ de Telecinco en España no sirvió precisamente para calmar los ánimos. A lo largo de la entrevista, la expareja del cantante y madre de su única hija realizó varias declaraciones acerca de la falta de apoyo que había experimentado durante la primera etapa de su fallida relación sentimental a la hora de lidiar con la atención mediática y de lo mucho que se esforzaba en la actualidad para establecer una dinámica cordial con Bisbal por el bien de su pequeña Ella.

En lo que respecta al comentario de la discordia, el que apareció en una fotografía compartida por Rosanna Zanetti en sus redes sociales el pasado verano para reprocharle que subiera imágenes con su hijastra y que se publicó desde la cuenta de Etna -la marca de la diseñadora-, Elena sostiene que lo no escribió ella, sino una persona de su equipo que confundió la cuenta oficial de la empresa con la suya personal y le hizo una “faena” comenzando una polémica que ha vuelto su relación con el artista “insostenible”.

“Nunca había llegado a este punto, con burofaxes y todo. Por mi parte, yo pongo mucho empeño en que la relación con David sea buena porque es el padre de mi hija. Si no lo fuera, no sé qué diría…”, insinuaba, aunque aclarando que ella estaba dispuesta a poner “el cien por cien” por su parte para aclarar la situación.

Ese comentario, que bien podría pasar por una amenaza velada, no sentó nada bien a Bisbal, que respondió mediante un comunicado en el que acusaba a Elena de “comercializar” con su hija y ganar dinero a costa de su boda -la de ella con Javier Hungría-, al mismo tiempo que insistía en que las tensiones entre su ex y él nada tenían que ver con Rosanna, su actual esposa, a quien aplaudía por la manera en que siempre se había mantenido al margen y por la generosidad que había mostrado con Ella.

“La relación es mala por la personalidad de Elena y por su educación, por la forma en la que ella se maneja en ciertos aspectos”, le rebatía Bisbal a través de la mencionada nota.

El cruce de reproches no ha quedado ahí y la diseñadora ha contraatacado ahora a través de su cuenta de Instagram para defender su derecho a expresarse con libertad y expresar su incredulidad ante la grave acusación que Bisbal ha realizado contra ella.

“Ayer en ‘Viva la vida’ concedí una entrevista gratuita en la que hablé sobre mí y mis sentimientos… Sin faltar al respeto ni desprestigiar a nadie, como me caracteriza. Lo mejor que tengo en mi vida es mi hija y después la educación que me han dado, luego mi personalidad. Jamás he comercializado con mi hija, al contrario, doy mi vida y mi tiempo por ella. Vivo para cuidarla, educarla y complacerla cuando se lo merece, nunca lucrándome de ello”, reza el mensaje que ha compartido en la sección Stories de la plataforma, acompañado de una fotografía en la que posa junto a su niña.