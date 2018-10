Cómo proteger tus ahorros de jubilación contra la inflación

Para la mayoría de los estadounidenses, la inflación no ha sido una preocupación seria durante una década o más. Desde 2008, el índice de precios al consumidor (Consumer Price Index, IPC) generalmente ha aumentado menos del 2% anual, muy por debajo de su promedio histórico del 3%.

Pero la inflación se está incrementando, y el CPI actualmente registra una tasa anual del 2.9%. Los últimos datos del Departamento de Trabajo indican que el crecimiento de los salarios es considerable, lo que podría generar aún más la subida de precios, ya que los consumidores aceleran sus gastos.

Y a finales de este mes, se espera que la Reserva Federal aumente la tasa de fondos federales, la cual tiene como objetivo aumentar los costos de préstamos para frenar la inflación. Esa sería la sexta alza de la tasa en los últimos 2 años.

Para los inversionistas más jóvenes, la inflación no es una preocupación inmediata, ya que el crecimiento salarial y los ahorros futuros probablemente compensarán el impacto de precios más altos, según David Blanchett, jefe de investigación de jubilación de Morningstar Investment Management. Pero para cualquier persona que esté por jubilarse dentro de unos pocos años, o ya jubilada, incluso un aumento de 1 o 2 puntos porcentuales en la inflación puede suponer un riesgo para su seguridad financiera. Considera este análisis de Blanchett:

Supongamos que tienes una cartera con un 60% de acciones y un 40% de bonos. Supongamos también que ganas un retorno promedio anual del 5% y que cuando te jubilas retiras inicialmente el 4%, ajustado más adelante para una inflación que promedia el 2% anual. Durante los próximos 25 años, tus probabilidades de jubilarte satisfactoriamente, es decir, de no quedarte sin dinero, son del 85%.

Pero si la inflación aumenta solo un punto porcentual más, hasta el 3%, tus posibilidades de éxito se reducen al 72%. Y si la inflación tiene un aumento del 4%, tus probabilidades de éxito se reducirán a aproximadamente 50-50.

Por supuesto, nadie puede predecir con certeza si la inflación se disparará en los próximos años o si se avecina alguna otra crisis financiera. Tu mejor estrategia es diseñar una cartera de jubilación para todo tipo de situaciones que pueda mantenerse en una amplia gama de condiciones económicas, incluido un aumento de la inflación, dice Fran Kinniry, directora del grupo de estrategias de inversión de Vanguard. A continuación te presentamos algunas medidas oportunas que puedes tomar:

Buscar rendimientos de efectivo más altos

En el caso de los inversionistas mayores, el consejo financiero estándar es que acumules tus ahorros en efectivo cuando alcances la edad jubilatoria. De esta forma, si el mercado de valores sufre una recesión, tendrás efectivo para pagar las facturas, por lo que puedes evitar sacar dinero de una cartera ya agotada para obtener ingresos. De lo contrario, es posible que nunca puedas solucionar tu situación financiera.

Sin embargo, hay un inconveniente en cuanto al dinero en efectivo. A pesar de los recientes aumentos de las tasas, muchas cuentas bancarias y de mercado monetario pagan poco o nada de intereses. Por lo tanto, cuanto más efectivo tengas, más perderás en obtener poder adquisitivo para la inflación. “Ser demasiado cauteloso puede salirte caro”, dice Lou Stanasolovich, fundador de Legend Financial Advisors en Pittsburgh.

Pero si comparas precios, podrás encontrar opciones de mayor rendimiento para tus ahorros, particularmente en bancos en línea o cooperativas de crédito. Algunos bancos en línea están pagando el 2% o más en cuentas de ahorro y de mercado monetario, lo que al menos puede ayudar a minimizar las pérdidas por inflación, dice Stanasolovich.

Puedes consultar sitios en línea, como Bankrate.com o NerdWallet.com, para ver qué instituciones ofrecen tarifas atractivas. Y para obtener más estrategias sobre cómo identificar lugares para colocar tu dinero en efectivo, consulta el consejo que aparece aquí.

Mantén acciones en tu combinación de activos

Es fundamental tener una porción significativa de tu cartera en acciones para generar crecimiento económico. Según indican los datos de Morningstar, desde la Segunda Guerra Mundial el índice bursátil S&P 500 ha tenido una tasa de retorno del 11.1%, 7 puntos porcentuales más que el CPI. Aunque los rendimientos futuros no coincidan con esas ganancias (a continuación proporcionamos más información al respecto), es probable que las acciones superen a otros activos a largo plazo.

Por supuesto, también necesitarás tener bonos en tu cartera, porque estas inversiones proporcionan un colchón de ingresos durante las caídas del mercado. Pero cuando las tasas suben, el precio de los bonos disminuye, por lo que es difícil adquirirlos durante épocas de inflación, afirma Stanasolovich. Es por eso que tener una cartera equilibrada, una en la que se combinen acciones y bonos, es la mejor manera de navegar por los ciclos económicos cambiantes.

“Tener una combinación entre acciones y bonos de 50-50, la que te proporciona crecimiento e ingresos, es un buen punto de partida para los jubilados”, dice Blanchett. Aún así, sería recomendable personalizar tu combinación de activos, en función de tu situación financiera particular. Puedes encontrar consejos para diseñar una cartera de jubilación aquí.

Agrega algunos TIPS

No existe una protección perfecta contra el aumento de los precios, pero los valores protegidos contra la inflación del Departamento del Tesoro (Treasury inflation protected securities o TIPS), se acercan bastante. “Los TIPS son la única inversión que garantiza poder hacer un seguimiento de la inflación”, dice Kinniry de Vanguard.

Con TIPS, el valor principal del bono se ajusta cada 6 meses para mantenerse al día con la inflación, según lo medido por el CPI. Puedes invertir en TIPS a través de fondos mutuos o fondos cotizados (ETF). También puedes comprar bonos individuales en TreasuryDirect.gov.

Al igual que los bonos habituales, los precios de los TIPS pueden aumentar o disminuir en función de los cambios en las tasas de interés, que a menudo no varían en sincronización con la inflación. Es por eso que Kinniry recomienda que quienes estén por jubilarse inviertan una parte de su participación en ingresos fijos en un fondo TIPS a corto plazo.

“Debido a sus vencimientos más breves, estos fondos reaccionan muy rápidamente ante la inflación”, dice Kinniry. Los fondos TIPS a corto plazo también son menos volátiles que otro tipo de fondos paralelos con vencimiento a mayor plazo cuando las tasas de interés suben y bajan.

El fondo Vanguard Retirement Income (VTINX), que está diseñado para inversores en edad jubilatoria, recientemente tenía el 25% de su participación de ingresos fijos en un fondo TIPS a corto plazo.

Elige una estrategia realista para retirar dinero

A la hora de elegir cuánto ingreso sacar de sus carteras, muchos jubilados se han basado en la regla del 4%, la que se usó en el ejemplo anterior. Es una estrategia que ha funcionado en muchos ciclos de mercado pasados.

Pero lo que funcionó históricamente puede no funcionar en el futuro. Después de un mercado alcista de larga duración, es probable que las rentabilidades bursátiles sean más bajas en el futuro, y los bonos pueden retrasarse a medida que aumenten las tasas de interés, afirma Blanchett. Es por eso que recomienda que es mejor que los jubilados prudentes comiencen con una tasa del 3% para efectuar retiros.

Si esa tasa resulta ser demasiado baja para tus necesidades, puedes comenzar con un 4%, dice Blanchett, pero deberás ser flexible y estar dispuesto a saltarte los ajustes de inflación si hay una caída del mercado.

Sin embargo, hay buenas noticias. Tus pagos de seguridad social se ajustan en función del costo de vida cada año según el CPI. Y gracias a la inflación, el siguiente ajuste de costo de vida (COLA) de seguridad social, el cual se anunciará en octubre, puede ser más extenso que en los últimos años. De vez en cuando, la inflación puede funcionar a tu favor.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.