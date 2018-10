López Obrador suspende foros de paz, activistas lo crítican

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, inistió que los foros pueden continuar

MÉXICO – .-Organizaciones civiles cuestionaron que el Gobierno electo cancelara la realización de los Foros Escucha en cinco entidades federativas, con el argumento de sistematizar las propuestas recogidas en los encuentros anteriores.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, consideró que si bien se debe hacer un trabajo de sistematización de propuestas y planeación de la próxima estrategia, el equipo del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, podría continuar con los foros.

“Ahora lo que Durazo está planteando es ‘ya me voy a sentar a pensar con mi equipo qué es lo que sigue, cómo vamos a implementar la estrategia y cómo se tiene que hacer el cambio de la Secretaría de Seguridad’, tienen mucho trabajo. Sin embargo, esto no implica que Loretta (Ortiz, coordinadora nacional de los foros) pudiera seguir haciendo los foros.

“Si la gente ya se preparó, ya los está esperando, preparar un foro en general no es sencillo, entonces si la gente ya estaba preparada para recibirlos, sí quisiera pensar que para Loretta fuera importante asistir y seguirlos haciendo porque estaban comprometidos”, dijo.

La coordinación de los foros canceló las reuniones programadas para Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas, que se llevarían a cabo los días 9, 11, 16, 18 y 22 de octubre, respectivamente.

“En los estados la gente que los está preparando no van a ver bien que se los cancelen; si ya estaba convocada la gente y ya estaban organizados, sí deberían hacer un esfuerzo en terminarlos de hacer”, enfatizó Morera.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), sostuvo que si el equipo de López Obrador hubiera utilizado una metodología adecuada para sistematizar la información, no tendría que cancelar los foros.

“Esto apunta a que no había una metodología y que de alguna manera apenas van a ver de qué manera empiezan a recopilar la información porque si no no les va dar tiempo. Lamentablemente yo desde un principio sentí que estos foros no cuajaban.

“Yo tuve a observatorios presentes en los foros, nosotros asistimos, y lo que te puedo decir es que yo no vi que hubiera un ejercicio de sistematización de la información, me pareció que fue un ejercicio más bien de catarsis, que es necesaria, pero no suficiente”, agregó Rivas.

El activista consideró que la suspensión de los foros podría generar no solamente molestia e inconformidad entre los organizadores a nivel estatal, sino también una sensación de que la coordinación nacional de los foros no les cumplió.

“Acaban generando una sensación de ‘a mí me prometieron que me iban a escuchar y luego no me escucharon’, acaban generando una sensación de molestia, de inconformidad, que era innecesaria.

“Porque si desde un principio hubieran organizado de manera diferente las cosas, hoy no nos estaríamos preguntando si es bueno o es malo que se cancele un foro porque no tendrían por qué cancelarse”, añadió.

La senadora Kenia López Rabadán, que preside la comisión de Derechos Humanos en el Senado, expresó que es lamentable que se haya generado una expectativa para las familias y víctimas de la violencia en Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas de que serían escuchadas y atendidas sus demandas y luego anunciarles que dicha oferta no será cumplida.

“Desde el Senado de la República hacemos un respetuoso llamado al Presidente electo, López Obrador, y a su equipo de colaboradores para que sus convocatorias y promesas sean ejecutadas y cumplidas con mayor seriedad, con objetividad y profesionalismo, durante este periodo de transición.

“El hecho de que aún no hayan asumido oficialmente sus funciones al frente de las instituciones no debe servir como pretexto para un desempeño errático, confuso y desalentador para las y los ciudadanos que han manifestado su voluntad y disposición de participar en la construcción de las propuestas y políticas públicas”, apuntó López Rabadán en un comunicado.

El 24 de octubre se realizará la reunión nacional para la entrega de resultados que, según los organizadores, serán considerados para el diseño de una estrategia de política pública que ayude a lograr la pacificación en el País.

¡Y revisarán alternativas!

Olga Sánchez Cordero, perfilada como titular de Gobernación, informó que dialogará este lunes con Alfonso Durazo, próximo Secretario de Seguridad Pública, para definir el futuro de los foros de seguridad que fueron cancelados.

“Lo tenemos que platicar la futura Secretaria de Gobernación con el futuro Secretario de Seguridad porque sí fue un cambio de señales. Lo tendremos que platicar definitivamente y ver si o se reagenda o si va a ser a través de plataforma, está pendiente que nos reunamos mañana y podamos discutirlo. No puedo dar una respuesta tajante porque lo tengo que platicar con él”, afirmó tras participar en la ceremonia con motivo del aniversario luctuoso del senador Belisario Domínguez.

Sánchez Cordero señaló que las víctimas ya se han expresado, pero seguramente querrán volver a hacerlo, por lo que insistió en que platicará con Durazo para definir qué procederá con los encuentros suspendidos.

En el caso de víctimas y familiares de desaparecidos, recordó que este tema será abordado desde la Secretaría de Gobernación a partir de que entre en funciones la nueva Administración federal.

“Ese tema va quedar en Gobernación, tenemos la comisión de búsqueda, tenemos la CEAV, la comisión para la indemnización de las víctimas, tenemos también la Subsecretaría de Derechos Humanos con Alejandro Encinas y él será precisamente el que coordine toda una respuesta del Estado mexicano hacia estas personas que han sido víctimas de situaciones realmente lamentables que no deberían haber sucedido en nuestro País”, agregó.