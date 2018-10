López Obrador dice que Carlos Slim propuso bajar el costo de nuevo aeropuerto

El presidente electo dice que analizará la propuesta del empresario mexicano

MÉXICO – Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que el Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) solicitó 88 mil millones de pesos adicionales para llevar a cabo la obra, lo cual es algo que la futura administración no podrá financiar.

“Hace unos cuantos días se hizo una reunión del Fideicomiso, se están solicitando 88 mil millones de pesos del presupuesto público, esto no es posible, nosotros no podríamos financiar esto”, reiteró el Presidente electo, quien criticó que se haya mencionado en el pasado que el proyecto se iba a autofinanciar.

Además, indicó que, de acuerdo a un informe que el domingo le entregó Javier Jiménez Espriú, futuro titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el avance del proyecto no es de 35 por ciento, como se había informado, sino de 20 por ciento.

Por lo tanto, dijo, el NAIM estaría terminado, en el mejor de los casos, en 2024, por lo que prácticamente todo su sexenio se estaría construyendo.

Pese a ello, indicó que está abierta la posibilidad de que el proyecto se pueda concesionar a inversionistas privados y empresarios, como Carlos Slim, quienes han asegurado que se podrían abaratar los costos.

“Lo que plantea Slim y un grupo es que se pueden reducir los costos, y lo que más importa que podrían hacerse cargo de la inversión sin que utilicen recursos del presupuesto.

“En ese caso, sí, podríamos considerar la posibilidad de continuar con la construcción en Texcoco y no cancelar la obra, a final de cuentas va a ser la gente la que va a decidir, porque se va a hacer una consulta a finales de este mes”, reiteró.

A través de un video, López Obrador defendió la viabilidad de que el actual aeropuerto opere de manera conjunta con uno alterno en la Base Militar de Santa Lucía.

Según dijo, un informe de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) considera que es viable que operen al mismo tiempo ambas terminales. Asimismo, señaló, el próximo lunes recibirán un análisis de especialistas franceses sobre la materia.

Bajan campaña



López Obrador señaló que Jiménez Espriú le informó que el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ordenó bajar una campaña gubernamental en medios de comunicación a favor del NAIM.

El propio Ruiz Esparza informó que él decidió posponer la campaña para no confrontarse con el Gobierno electo.

“Diferimos la campaña, no es que se haya cancelado, porque no es un momento propicio para entrar a una confrontación de sí o no, entonces, más que bajarla la diferimos, y va a venir después. Veremos qué pasa.

“Fue por decisión del Secretario de Comunicaciones y Transportes”, dijo tras participar en un foro sobre competencia económica.

El funcionario aseguró que dichos promocionales se lanzarán próximamente, pero no han definido si será después de la consulta que lanzará el equipo de López Obrador a finales de octubre.

Se le preguntó si en tabasqueño no está siendo parcial o influye en los ciudadanos al insistir en Santa Lucía como una opción.

“Él dice que va a ser imparcial. No pediría nada (a López Obrador); cada quien su voluntad, cada quien su decisión”, apuntó.

Sin embargo, dijo, los estudios de factibilidad para saber dónde se ubicaría el nuevo aeropuerto se llevaron cuatro años, y determinaron que la sede fuera Texcoco.