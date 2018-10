Sobrino-nietos de Hitler viven en Long Island y son republicanos, pero no les gusta Trump

Son nietos de su medio hermano, Alois. Su padre luchó en la 2da guerra mundial contra Alemania

Tres sobrino-nietos del hombre más repudiado del siglo pasado, el austríaco Adolf Hitler, viven en Long Island, NY.

De acuerdo con el periódico alemán Bild, Alexander Adolf, Louis y Brian Stuart-Houston son los únicos descendientes vivos del lado paterno del dictador que lideró a Alemania hasta suicidarse durante la 2da guerra mundial.

Son hijos de William “Willy” Patrick Hitler, quien nació en Reino Unido, hijo de Alois, medio hermano del Führer.

Willy terminó visitando a su padre distanciado en Alemania en 1929, donde asistió a un mitin en Nuremberg. Luego regresó a Reino Unido y comenzó a dar entrevistas a la prensa como “el sobrino inglés de Hitler”, hasta que fue convocado a Berlín para enfrentarse a un furioso Führer, informó New Yorker.

“¿Qué le dijiste al periódico? ¿Quién te dio permiso para nombrarte a ti mismo una autoridad en mis asuntos privados?”, le reclamó furioso el líder, según la madre de Willy, Brigid.

Más tarde, Willy viajó a Nueva York, donde continuó dando conferencias sobre su infame familia y, finalmente, se inscribió en el servicio militar. Se unió a la Marina de Estados Unidos para luchar en la 2da guerra mundial contra Alemania.

Después de la guerra, se mudó a Patchogue, Long Island, con su esposa alemana y cambió el nombre de la familia, primero a Hiller y luego a Stuart-Houston.

Willy murió en 1987 a la edad de 76 años, y sus hijos ahora de mediana edad se habían negado resueltamente a hablar con los medios de comunicación cuando los reporteros llamaron a su puerta a través de los años. Pero Alexander finalmente rompió su silencio cuando Bild apareció recientemente pidiendo su opinión sobre la política contemporánea.

El hombre de unos 60 años reveló que le gusta la canciller alemana, Angela Merkel, y que votaría por ella si pudiera. “Ella me gusta. Ella es buena. Ella parece ser una persona inteligente”, dijo Alexander Adolf.

También afirmó que él y sus hermanos son todos republicanos firmes, pero no siguen al mandatario estadounidense.

“La última persona que diría que admiro es Donald Trump. Definitivamente no es uno de mis favoritos”, dijo Alexander. “Algunas de las cosas que dice son correctas (pero) es la forma en que lo hace lo que me molesta. Y simplemente no me gustan los mentirosos”.

Sus hermanos, que viven también en la zona, siguen renuentes a hablar con la prensa.