El español Edgar Méndez quiere llegar a Catar 2022 ¡Pero no con La ‘Roja’!

El goleador del Cruz Azul mexicano quiere jugar su primer mundial y trabaja duro para ello

CDMX, México – Ya conquista Cruz Azul, pero ahora va por México.

En plena Fecha FIFA, el responsable de darle el último triunfo en la Liga a La Máquina, el español Édgar Méndez, no ve con malos ojos la posibilidad de llegar algún día a la selección mexicana.

“La verdad que nunca se sabe, puede ser una opción, como sabes, ‘Chaco’ (Giménez) también optó por ir con la selección mexicana, nunca se sabe, por ahora tengo que estar aquí por varios años“, explicó el futbolista celeste en entrevista.

“Pero tengo que estar varios años para aspirar, pero si algún día suena, ¿por qué no?, intentar cada día ser mejor jugador”.

Méndez sabe que llegar al representativo de su país es una misión muy complicada, pero confía en que su trabajo en estas latitudes le permita abrirse otras puertas.

“Es muy difícil, hay jugadores de alto nivel, es muy difícil cuando no juegas en Premier o en Liga española que te llamen (a La Roja), pero bueno, tengo que seguir haciendo mi trabajo, rindiendo bien“, agregó.

“Ya no sólo por reflejarme si puedo llegar o no, sino ya por sentirme bien conmigo mismo, soy una persona muy profesional, en el sentido de que le salga todo bien, si no me voy a casa con mal sabor de boca, así que me gusta darlo todo siempre”.

El cariño que siente por parte del público mexicano desde su llegada a La Máquina, a mediados de 2017, ha sido clave para que el ibérico considere la opción del Tri y, sobre todo, para que se sienta como en casa.

“La verdad que el apoyo incondicional que siempre nos muestran, es espectacular, estamos muy agradecidos a ellos y en particular yo porque siempre me han tratado muy bien.

“Me han recibido como si fuese prácticamente un mexicano más, y la verdad que estoy muy contento de poder estar aquí y defender la camiseta de Cruz Azul”, afirmó.

A sus 28 años, Méndez podría ser una opción para formar parte del proceso rumbo a Catar 2022, si bien hace falta que siga demostrando su calidad y, por supuesto, que cumpla con los trámites para adquirir la nacionalidad.