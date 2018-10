Ofensivo tuit de ginecólogo sobre mesera de Hooters genera polémica en redes sociales

Hoy fuimos al hooters y una mesera( Guapa) me estuvo coqueteando todo el tiempo y antes de irnos me pidió mi número de celular.

Claro está, que no se lo di por qué soy internista y

1) no tengo dinero

2) no tengo celular

3) no me alcanza para salir.

