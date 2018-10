Pablo Montero confirma que está divorciado

View this post on Instagram

@carovanwielink Querido público y Medios de Comunicación Debido al interés que surgió por entrevistarme, respecto a mi separación de Caro, queremos comentarles que hace algún tiempo firmamos el divorcio, lo cual se llevó acabo en los mejores términos, primero por el bien de nuestras hijas y desde luego por el nuestro. Las condiciones nos parecen de suma privacidad, por lo que únicamente queremos agradecerles su preocupación. A pesar de todo estamos bien y juntos, por el amor que nos tenemos y por el bienestar de nuestras hijas. De tal forma que nos verán juntos, disfrutando de momentos en familia y durante mi trabajo, al que muchas veces ellas me acompañan. Sin más por el momento, les dejamos un abrazo!!! Carolina y Pablo Montero Prensa : Emilio Morales 5523040355