Artistas confirmados para los premios Latin AMAs 2018 de Telemundo

Anitta, Gloria Trevi y Joss Favela están confirmados para presentarse en la gala de premios

Más artistas se han sumado para presentarse durante la gran noche de los Latin AMAs 2018 que se vivirán completamente en vivo el jueves 25 de octubre a las 8pm/7c por Telemundo.

La súper estrella brasilera Anitta, la leyenda del Latin trap Farruko, la icónica diva del pop mexicano Gloria Trevi, el cantautor Joss Favela, el grupo supremo de la música regional mexicana La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, la potencia de las redes sociales Lele Pons, el cantante de pop venezolano Nacho y el legendario dúo urbano latino Zion & Lennox se unirán a la lista de intérpretes previamente anunciados que incluyen a Alvaro Soler, Banda MS de Sergio Lizárraga, Becky G, Christian Nodal, CNCO, Daddy Yankee, Flo Rida, Leslie Grace, Ludacris, Maluma, Pitbull, Prince Royce y Tini.

La estrella internacional de pop de Brasil, Anitta ha grabado música en español, inglés y portugués. Tiene ya dos canciones en la lista Billboard Hot Latin Songs: “Downtown” con J Balvin y “Machika” de J Balvin con Jeon. “Machika” también llegó a la cima de la lista Latin Rhythm Airplay a principios de este año.

Concluyendo la etapa en Estados Unidos de su gira mundial 2018 Farruko ha logrado ubicar 21 canciones en la lista Billboard Hot Latin Songs. Estas incluyeron seis en el Top 10, “6 AM” de J Balvin presentando a Farruko, “Passion whine” de Farruko presentando a Sean Paul, “Sunset” de Farruko presentando a Shaggy & Nicky Jam, “Obsesionado”, “Chillax” de Farruko presentando a Ky-Mani Marley y “Krippy uush” de Farruko, Nicki Minaj, Bad Bunny, 21 Savage & Rvssian.

La diva del pop mexicano Gloria Trevi está trabajando en una nueva gira de conciertos, justo después de la exitosa gira que rompió récords, “Versus” con Alejandra Guzmán. Gloria tiene 12 canciones en la lista Billboard Hot Latin Songs: “Con los ojos cerrados”, “Me siento tan sola” y “Cinco minutos” llegaron al Top-10. Cuatro de los álbumes de Trevi llegaron al No.1 de la lista Billboard Top Latin Albums, Gloria en 2011, El amor en 2015, Inmortal en 2016 y Versus en 2017.

El cantautor regional mexicano Joss Favela ha ubicado cinco canciones en la lista Billboard Mexican Airplay con “Porqué no te enamoras” y “Me hubieras dicho”, que llegaron al Top-10. Su álbum Hecho a Mano debutó en el No. 6 de la lista Regional Mexican Albums en el 2016.

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho ha logrado llevar 36 canciones a la lista Billboard Regional Mexican Songs Airplay, 12 de las cuales llegaron al No. 1 incluyendo los éxitos “Llamada de mi ex” que lideró durante 19 semanas y “El ruido de tus zapatos”, que permaneció 16 semanas en el No. 1, y 24 títulos en la lista Top Latin Albums, cuatro de las cuales también llegaron al No. 1. Tienen 15 títulos en la lista Regional Mexican Albums, cinco de los cuales llegaron al No. 1, incluyendo los éxitos Más adelante que lideró por cinco semanas, Irreversible…2012, y Gracias por creer, ambos liderando la lista por cuatro semanas.

La actriz y modelo venezolana-americana, influyente de las redes sociales, cantante y creadora de contenido Lele Pons, recientemente ubicó dos canciones en la lista Billboard Hot Latin Songs este año, “Dicen” y “Celoso”. Lele clasificó #18 en la lista Forbes 30 menores de 30 en 2017 con la publicación que la etiquetó como “Estrella Digital”.

El artista y activista político venezolano Nacho, anterior miembro del dúo Chino & Nacho, decidió trabajar en solo desde hace un año y lanzó varios exitosos sencillos y colaboraciones. El video de su primer sencillo como solista, titulado “Báilame”, debutó abril de 2017 y llegó a un millón de visitas un día después de su lanzamiento. Recientemente se presentó en la nueva canción de Paulina Rubio, “Desire” y colaboró con Ozuna en “Casualidad”, con un video musical que excedió 58 millones de vistas en solamente un mes.

Los anteriores socios musicales Wisin y Yandel se encuentran ahora disfrutando de sus exitosas colaboraciones con Ozuna, Reik y otros, después de cinco años de separarse luego de una extraordinaria carrera que los llevó a lograr 21 canciones en el Top 10 de la lista Billboard Hot Latin Songs, incluyendo diez éxitos No. 1, como “Follow the leader” con Jennifer López y “Algo me gusta de ti” con Chris Brown y T-Pain. Como solistas también se destacaron, Wisin logrando 31 títulos en la lista Hot Latin Songs, 29 en Latin Airplay y cuatro en Top Latin Albums; mientras que Yandel logro 28 títulos en Hot Latin Songs, 27 en Latin Airplay y seis en Top Latin Albums. El legendario dúo puertorriqueño está haciendo historia de nuevo, reuniéndose para su gira mundial llamada “Como antes” y con planes de lanzar música juntos.

Como uno de los dúos de música urbana latina de mayor duración, Zion & Lennox continúan siendo una fuerza poderosa en su género. Su exitosa presentación en el éxito “Súbeme la radio” de Enrique Iglesias el año pasado con Descemer Bueno y Sean Paul permaneció 28 semanas en la lista Hot Latin Songs, llegando al No. 2. Recientemente, su colaboración con J Balvin en “No es justo” les hizo acreedores de su sexto top 10 en la lista Hot Latin Songs.