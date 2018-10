Miles de latinos sin seguro médico acuden a mega clínica de salud por servicios gratis

Se estima que se atenderá a 3,000 pacientes en los tres días que durará el evento

Víctor y Yareny Sánchez madrugaron para llegar a las 5:30 de la mañana a hacer fila, y ser de los primeros en entrar a la mega clínica de salud Care Harbor en el centro de Los Ángeles.

La clínica abrió sus puertas a las 7 de la mañana y cerraba a las 5 de la tarde. Estará funcionando este domingo y mañana lunes.

“Venimos para que nos hicieran exámenes de la vista, y también nos van a dar los lentes”, dice Víctor, quien trabaja como conductor de camión para una fábrica de materiales de colchones.

“Vale la pena madrugar porque los lentes para los dos, salían muy caros”, comenta su esposa Yareny.

Dice que cuando llegaron a las puertas de la mega clínica había ya unas 100 personas en la fila, pero aún así, cerca de las 11 de la mañana, ya iban de salida para su casa, con la dirección del lugar donde debían ir a recoger sus nuevos lentes.

Este sábado 12 de octubre arrancó la mega clínica Care Harbor que termina este lunes 14 de octubre. Se estima que una gran mayoría de los pacientes serán latinos. En la mega clínica de noviembre del año pasado, el 67% de los asistentes fueron latinos.

“Esperamos cada día entre 800 y 1,000 personas que no tienen ninguna cobertura médica”, dice Antonia Jiménez, directora de servicios sociales públicos del condado de Los Ángeles.

Para poder participar en la mega clínica, las personas tuvieron que haber recogido previamente una pulsera que les garantiza el acceso al servicio médico, dental o de la visión.

“Todos los que vienen reciben servicio médico, y tienen que escoger el servicio dental o de la visión”, explica.

Añade que es mucho el ahorro que les ofrece la mega clínica a las familias, porque no tienen que pagar por los servicios de salud.

La funcionaria afirma que evalúan si estas mega clínicas se pueden hacer en otras partes del condado.

Elvia acudió a la mega clínica para hacerse un relleno dental. “Por fuera, probablemente me cobrarían unos 300 dólares, y no tengo esos recursos”, dice.

Julio César Martínez apenas sí podía hablar. Le acababan de sacar una muela. “Es la primera vez que vengo. Llegué a las seis de la mañana. Había unas 200 personas en la fila”, comenta.

Julio César vino desde El Segundo a la mega clínica en el centro angelino.

Cuenta que está desempleado, y por eso ahorrarse el costo de la extracción molar, le ayuda mucho en su precaria situación.

Lidia Sánchez llegó desde Compton a hacerse un examen de la vista y a que le renovaran sus lentes.

“Hace tres años que no me revisaba un médico los ojos”, comenta.

Muchos hispanos acudieron para recibir servicios dentales en la mega clínica. “Hace más de cinco años que no me hacía una limpieza dental”, cuenta Mario Morales. “Hubiera sido muy difícil hacermela en otro lado que no fuera en esta clínica. Trabajo en la pintura, y ahorita no hay mucho trabajo”, comenta.

Lourdes y Armando Servín acudieron con su nieto Adrián a la mega clínica. “Ya hemos venido otras veces y nos ha encantado. Nos gusta el servicio y nos ahorramos dinero”, dice Lourdes.

Ella y su compañero fueron a la mega clínica a examinarse los ojos y a obtener sus lentes de manera gratuita.

Además de la atención médica, dental y de la visión, los asistentes a la mega clínica pueden vacunarse y quien sufra de diabetes, recibe apoyo para manejar su enfermedad, así como cuidado preventivo.

Todos los prestadores de servicios médicos y dentales de la mega clínica son voluntarios que donan sus servicios para mejorar la comunidad.

En la mega clínica, se montaron 60 sillas dentales, 15 líneas para los exámenes de la visión y se abrieron 55 cuartos para valorar a los asistentes.

Se calcula que el costo del cuidado médico proporcionado por Care Harbor L.A. ha sido de 18,730,000 dólares en las ocho mega clínicas que han llevado a cabo en el condado de Los Ángeles en los últimos años.

Care Harbor es una organización no lucrativa que organiza clínicas de salud urbanas y gratuitas a gran escala para las personas sin seguro médico y de bajos recursos, incluyendo a las personas sin hogar.

La Mega Clínica se lleva a cabo en el segundo piso del edificio The Reef Exposición Hall, que está en el 1933 al sur de la calle Broadway en Lo Ángeles.

No hay requisitos para beneficiarse de la mega clínica, cualquiera que necesite cuidado médico, dental y de la visión, aún las personas indocumentadas, pueden recibir los servicios.

Datos de la mega clínica de noviembre de 2017, indicaron que del total de pacientes, 2,151: el 63% de los participantes estaban desempleados, el 84% tenían entre 18 y 65 años y el 62% eran mujeres.