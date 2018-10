Carlos Vela reacciona tras supuesto rechazo de chica transgénero

El futbolista mexicano había invitado a salir en "buena onda" a chica a pesar de ser casado

Carlos Vela es uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos internacionalmente y todo paso que da tiene repercusión.

Hace algunos días empezaron a circulas unas capturas de pantalla de una conversación que el jugador del Los Ángeles Football Club tuvo con una chica de Guadalajara. Vela la invitó a salir vía mensaje directo en Instagram pero esta lo quemó en la misma red diciendo que no sale con hombres casados.

Se desconoce si el delantero sabía si la chica era transgénero, pero tras la polémica él ha reaccionado y negado que dicha conversación haya ocurrido.

Carlos Vela invitó a "salir en buena onda" (aja, si, claro) a chica trans y ella lo expone en redes después de rechazarlo 💅

¿Que opinan? 🤔 Bien dicen: No hagas cosas buenas que parezcan malas… y también dicen: Hoyo aunque sea de pollo 😈 @11carlosV pic.twitter.com/rMYudr0kCB — LA MANA 💅 (@LaManaMX) October 15, 2018

“Quiero utilizar este medio, mismo donde se me ha querido difamar. Una persona que no tengo la menor idea quien sea y que jamás he contactado por ningún medio, ha utilizado la tecnología para lograr algún objetivo personal. Respeto a todas las personas en sus creencias religiosas, políticas y preferencias personales. Lo que está mal es que la gente busque llegar a obtener algo utilizando personas con imagen pública”, explicó.

Vela también explica que la conversación no pueda ser cierta ya que no puede viajar por sus compromisos con su equipo en Los Ángeles.

“Esto es una verdadera lástima, gente sin escrúpulos que no le importa hacer daño con tal de lograr sus objetivos. Para mi es imposible viajar a ningún lado que no sea con el club para el cual trabajo, inclusive no he podido asistir a las convocatorias de la selección nacional por cumplir con mis compromisos con el LAFC (Los Ángeles Football Club)“, añadió.

Finalmente, Carlos Vela dice estar feliz al tener una familia maravillosa que no se va a destruir por estas supuestas calumnias.

“Ojalá y esta persona logre lo que busca por los medios y formas correctas. No le deseo mal a nadie y menos a un ser humano. Hoy les puedo decir que tengo una familia maravillosa y nadie ni nadie va a lograr hacerme daño y mucho menos con estas intenciones”, concluyó.