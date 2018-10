Mujer transgénero afirma que Carlos Vela miente y que ‘se lavó las manos’

La acusadora que mostró capturas de pantalla sobre su supuesta conversación con el futbolista afirma que al ser figura pública él tiene más peso

La cuenta de Instagram del futbolista Carlos Vela fue el espacio digital donde se habría dado una supuesta conversación del mexicano con una mujer transgénero que afirma que la intentó seducir a pesar de “estar casado y con hijos”.

La persona en cuestión se hace llamar ‘ALee Salinas’ y afirma –con capturas de pantalla de por medio- que el quintanarroense la citó en Guadalajara en una fecha por venir, además de acusarlo de haberle ofrecido dinero por un encuentro sexual.

El futbolista ni tardo ni perezoso emitió un comunicado en su cuenta de Twitter en el que niega categóricamente la situación y que dicha persona a la que dice desconocer y a la que nunca ha contactado busca difamarlo.

“Para mí es imposible viajar a ningún lado que no sea para el club para el cual trabajo, inclusive no he podido asistir a las convocatorias de la selección nacional (SIC) por cumplir con mis compromisos con el LAFC” dijo el bombardero de Cancún.

“Hoy les puedo decir que tengo una familia maravillosa y nada ni nadie va a lograr hacerme daño, y mucho menos con esas intenciones” zanjó Vela, quien concluyó que es la única vez que va a hablar de este tema.

Este penoso tema es la única vez que lo voy a tocar y aclarar. Muchas gracias a todos por su apoyo pic.twitter.com/dcyDV0lUTk — carlos vela (@11carlosV) October 15, 2018

Y así zanjó el tema ella