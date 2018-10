Para comprar una Ferrari hace falta algo más que tener el dinero

Tu no escoges a Ferrari, Ferrari te escoge a tí

La marca Ferrari es la fabricadora más antigua y exitosa de autos de la Fórmula Uno en el planeta, aunque muchas de sus ediciones limitadas están siendo manejadas por artistas famosos y millonarios con gustos muy finos. Sin embargo, ¿basta tener dinero para comprar un Ferrari? La respuesta es no.

Si bien un Ferrari no es un vehículo barato – un Ferrari GTB Coupe RWD se encuentra en un precio inicial de fábrica sugerido (MSRP) de $252,800 y un Ferrari Spider puede llegar a costar poco más de los $300,000 –, la compañía italiana es muy particular acerca del tipo de clientes que quiere ver manejando sus vehículos y no le venderá uno de estos a cualquiera sin importar el monto de dinero que tengan en su cuenta de banco.

Por ejemplo, en el 2016 Preston Henn – un millonario emprendedor quien antiguamente fue un corredor de carreras profesional y quien tiene en su posesión 18 Ferraris – trató de demandar a Ferrari por haberle negado la compra directa de un Ferrari Spider.

Según Henn, el rechazo que sufrió por parte de la marca afectó su reputación como coleccionista y por ello decidió demandar a Ferrari por difamación. Pero el argumento de Ferrari es que Henn no calificaba debido a que el millonario sólo había adquirido vehículos de segunda mano y nunca construyó un historial de compra de vehículos nuevos.

¿Qué necesito para comprar un Ferrari nuevo (sin millas)?

Claro, puedes adquirir un Ferrari de segunda mano pagando el dinero necesario (incluso más) y “la policía de Ferrari“ no te va a perseguir (no existe una policía de Ferrari); pero en cuestiones de comprarlo directamente de Marianello, la historia es otra.

Ferrari requiere que un comprador de autos tenga un historial de compra de vehículos de lujo largo, sin necesidad de que sean todos Ferrari. Pueden ser varios vehículos que reflejan el buen gusto del comprador y su habilidad para conservarlos, pero la verdad es que no se sabe mucho acerca del proceso de adquisición de un Ferrari.

Existen varios rumores acerca de cómo la compañía decide a quién venderle sus auto. Algunos dicen que se necesita obtener ciertas recomendaciones por parte de otros dueños de Ferrari o que se necesita tener al menos cuatro autos de deportivos caros. No lo sabemos, sólo sabemos que tu no escoges a Ferrari, Ferrari te escoge a ti.