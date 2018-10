Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

Las celebraciones de Halloween y el Día de los Muertos ya están por toda la ciudad

Viernes 19

Ballet de Amalia Hernández

Una de las compañías de baile tradicional mexicano más reconocidas del mundo, el Ballet Folklórico de Amalia Hernández, estará de regreso en Los Angeles para ofrecer tres presentaciones, del viernes al domingo en el Luckman Fine Arts Complex (5151 State University Dr., Los Angeles). El grupo, que tiene su base en Ciudad de México y que cuenta con una trayectoria de más de 60 años, interpretará piezas de su extenso repertorio, que incluye más de 40 bailables que rinden homenaje a más de 60 regiones de México. Viernes y sábado 8 pm; domingo 6 pm. Boletos $28 a $50. Informes (323-343-6600) y luckmanarts.org.

Documental ‘Chavela’

La vida de la excéntrica y singular cantante Chavela Vargas se cuenta en el documental “Chavela”, que se mostrará en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles). La cinta es una crónica de las vicisitudes de esta cantante nacida en Costa Rica en 1919 y afincada en México por muchas décadas, hasta su muerte en 2012. Como invitados a charlar sobre la cinta estarán Hajer Salem, director asistente del filme. Para abrir la velada estará el grupo Voz Bohemia. 6 pm. Entrada gratis. Informes (213) 542-6200 y lapca.org.

Sábado 20

‘Coco’ en español

La cinta animada de Disney y Pixar, “Coco”, es un relato sobre la festividad del Día de los Muertos en México, quizá el único país del mundo donde se dedica una fecha a la memoria de los seres queridos que se han ido de este mundo. La organización Common Sense Latino, en colaboración con Street Food Cinema, Pixar Animation Studios y la estación Qué Buena, ofrecerán una presentación al aire libre de esta cinta, que se proyectará en español con subtítulos en inglés. El programa inicia a las 5:30 pm en el LA State Historic Park (1245 N. Spring St., Los Angeles), con un festival que incluye presentaciones de baile folclórico, pintura de cara, música de mariachi y actividades manuales. La cinta se proyectará a las 7 pm. Boletos $14 a $19. Gratis todos los abuelos y mayores de 60 años. Informes streetfoodcinema.com.

Talleres familiares

Los talleres familiares que se ofrecen en The Broad (221 S. Grand Ave., Los Angeles) incluyen actividades gratuitas de elaboración de artesanías y demostraciones de cocina por parte del reconocido chef Timothy Hollingsworth, propietario del restaurante Otium, ubicado al lado del museo. Los participantes podrán llevarse a su casa un recuerdo inspirado en los trabajos de la colección del Broad. El cupo es limitado, así que se recomienda hacer reservación; una vez lleno el cupo no se admitirá más gente. Recomendado para familias con niños mayores de 3 años. Sábado y domingo 11 am a 4 pm. Entrada gratuita. Informes (213) 232-6200 y thebroad.org.

Otro día familiar

En celebración a la apertura de la exhibición “National Geographic Photo Ark”, The Annenberg Space for Photography (2000 Avenue of the Stars, Los Angeles) llevará a cabo un festival familiar en el que habrá actividades incluyendo encuentros con animales que serán proveídos por el Wildlife Learning Center y por Los Angeles Zoo. También habrá música en vivo, se pintará la cara a los niños, se contarán cuentos y habrá oportunidad de realizar actividades manuales. 11 am a 4 pm. Entrada gratis. Informes (213) 403-3000 y annenbergphotospace.org.

Comedia con Paul Rodríguez

La comedia “Steambath”, que se estrena este fin de semana, plantea lo siguiente: Imagina que te encuentras transpirando en un cuarto de sauna un día, solo para darte cuenta de que estás en la otra vida y que dios es el puertorriqueño que atiende el baño. Se presenta en el Odyssey Theatre (2055 S. Sepulveda Blvd., Los Angeles) y fue escrita por Bruce Jay Friedman. Dirigida por Ron Sossi; Paul Rodríguez interpreta el personaje de Dios. Sábado 8 pm y domingo 5 pm. Continúa hasta el 16 de diciembre; viernes y sábados 8 pm y domingos 2 pm. Miércoles 18 de noviembre y 5 de diciembre, y jueves 8 de noviembre, 8 pm. Boletos $10. Informes (310) 477-2055 y odysseytheatre.com.

Domingo 21

Concierto de pop y reggaetón

El intérprete de éxitos como “Por perro” y “Traicionera”, Sebastián Yatra, viene para presentar su disco más reciente, “Mantra”, que estrenó en mayo pasado. La gira, que tocará tierra en el Microsoft Theater (777 Chick Hearn Court, Los Angeles), incluye como telonero a otro reggaetonero, Julian Turizo, uno de los cantantes que Billboard mencionó en su lista de 10 artistas que no te debes perder en 2018. 8 pm. Boletos $59 a $129. Informes (213) 763-6030 y microsofttheater.com.

Cine de ‘terror’ familiar

La cinta “Abbott and Costello Meet Frankenstein”, realizada en 1948, relata las aventuras que Abbott y Costello tienen que pasar para enfrentar a los monstruos más impresionantes del universo. La cinta, que es parte de la serie Family Flicks del UCLA Film and Television Archive (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles), comienza cuando sin querer estos dos tienen que transportar los cuerpos de Drácula, Frankenstein y el Hombre Lobo, pero terminan transportando artículos de espanto pasados de moda y cómicas antigüedades. Esta es una de las cintas de “horror” clásicas más exitosas de los estudios Universal. Se recomienda para niños de 7 años en adelante. 11 am. Entrada gratis. Informes (310) 443-7015 y cinema.ucla.edu.

Festival para la familia

El museo Norton Simon (411 W. Colorado Blvd., Pasadena) tendrá de regreso su Fall Family Festival, en el que las familias podrán aprovechar un día lleno de actividades de arte, entre ellas presentaciones de danza, música y mucho movimiento en las galerías. Algunos de los shows son el de la bailarina Rebecca Bruno, así como talleres de danza que incorporan sonido y escultura. También se elaborarán móviles, habrá tours, demostraciones de música, hojas para colorear y se contarán cuentos. 1 a 3 pm. Gratis con el pago de entrada al museo. Boletos $12 a $15. Gratis para estudiantes y menores de 18 años. Informes (626) 449-6840 y nortonsimon.org.

Lunes 22

25 años de ‘The Nightmare Before Christmas’

La celebración de los 25 años de la cinta de Tim Burton, “The Nightmare Before Christmas”, ya está a todo lo que da en El Capitan Theatre (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles), que la exhibe en 4D a partir del lunes y hasta el 31 de octubre. El lunes habrá una presentación especial a las 7 pm, y el resto de los días se mostrará a las 10 am, 1, 4, 7 y 9:45 pm. El filme sigue las aventuras de Jack Skellington en Halloweentown, quien se aburrió de ser el alma de la fiesta de Halloween y ahora quiere adoptar lo que descubre en Christmastown. Pronto se dará cuenta de que a pesar de todo, su plan no era tan bueno como pensaba. Boletos $11 a $23. Informes (800) 347-6396 y elcapitantheatre.com.