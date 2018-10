Luis Fonsi de ‘Despacito’ a ‘Imposible’: “Estos dos años han sido muy especiales para mí’

"Confieso que estoy loco por lanzar mi disco, porque tienen canciones que son más íntimas"

Luis Fonsi es el ejemplo viviente del artista que sabe reinventarse. De los que, incluso, lo hacen hasta dentro de su propio disco a medida que el mundo lo premia con el éxito a su arte. El nuevo álbum debía salir en el verano del 2017, después de lanzar el primer sencillo: ‘Despacito’, pero de repente la magia hizo lo suyo y lo convirtió en un fenómeno mundial, batió todo tipo de récords e incluso los hizo entrar al famoso libro Guinnes, y todo cambió.

Le siguió el estreno de ‘Échame la Culpa’ con Demi Lovato, y el éxito lo volvió a golpear con más bendiciones… ‘Calypso’ y ahora ‘Imposible’ con Ozuna, un tema que estrena el viernes 19 de octubre y tiene todo para ser también un gran éxito.

En una charla íntima, Fonsi habla de todo lo que ha vivido en estos dos años, en donde le cambió la vida y lo hizo conocer un mundo que jamás imaginó. Además, mientras se prepara para ya por fin lanzar el álbum a principios del 2019, tiene un mensaje para todos aquellos que lo han acompañado o se han sumado en este proceso.

“Cada canción tenga su aire. Siempre hay un denominador común que soy yo un cantante melódico, un cantautor que puedo usar el género romántico, pero también me gusta el baile, y ponerle el ritmo y el sabor a todo lo que hago. ‘Imposible’ líricamente tiene un ritmo muy romántico, y en este caso comparto con un artistazo que está teniendo un éxito increíble, que es sumamente talentoso, que eso suma y estoy contentísimo”, comienza diciendo Fonsi al hablar del estreno con Ozuna.

EL NACIMIENTO DE ‘IMPOSIBLE’:

“Estaba buscando una canción para hacer con Ozuna, y estaba pensando que en donde mejor nos íbamos a unir era cantando, usando nuestras voces, él es un gran interprete y quise hacer una melodía romántica, ponerle un poco de ritmo para traer su estilo con el mío y que se sienta natural, con una colaboración honesta, que nadie está como forzado, y esa es la clave de hacer colaboraciones: que la canción tenga un poco de cada artista”.

“No agarré una canción que había escrito, sino que la hice a la medida, estudiando su estilo, y lo que él sumó a la canción, el verso, la magia que añadió es increíble como todo lo que hace”.

EL DISCO QUE AUN ESPERA POR SALIR:

“Cuando estoy a punto de lanzar mi primer sigle, ‘Despacito’, yo había grabado el disco y el plan era lanzarlo después de esa canción… Todo cambió, el mundo giró, la manera de lanzar los discos y las canciones también cambió. decidimos seguir lanzando singles y me fui con ‘Échame la Culpa’ junto a Demi Lovato, que gracias a Dios también fue un éxito. Llegó ‘Calypso’ hace 5 meses atrás, viene ‘Imposible’ y me pregunto: “¿Sigo así? ¿qué hago?”… Pero confieso que estoy loco por lanzar mi disco, porque tienen canciones que no necesariamente están dirigidas al consumo comercial, sino que son más íntimas, más de cantautor, más baladas, más guitarreada ,que eso también forma parte de mí y es la cara más personal de un disco, ese sube y baja. Yo soy más tradicional… Va a ser a principios del próximo año, ya casi está ahí”.

MENSAJE AL PÚBLICO:

“Gracias por confiar en mí, por crecer conmigo, por siempre estar a mi lado, por hacer de estas canciones suyas, porque ya dejaron de ser mías… Estos dos años han sido muy especiales para mí, he trabajado más que nunca”.

