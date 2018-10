En clínicas y casas, promueven el voto latino

Emilia Martínez y su hijo Uziel esperaban pacientemente mientras los llamaban para ver al doctor en la clínica AltaMed de Commerce. Entonces Daniela Ojeda, representante electoral, se les acercó y les preguntó si estaban interesados en registrarse para votar.

Pese a ser menor de edad, el joven de 16 años aceptó preregistrarse sin titubear.

“Todos tenemos el derecho a votar”, dijo Uziel, recordando que cuando cursaba el octavo grado fueron a su escuela a preregistrar a estudiantes, pero debido a su edad no pudo hacerlo.

“Cuando estoy con mis amigos sí hablamos de votar y de las elecciones. Ellos me cuentan que les interesa el tema de los impuestos”, aseguró Uziel.

Su madre escuchaba atenta y dijo que actualmente desconoce los temas de la boleta electoral.

“Yo tengo hijos mayores, pero en la casa nadie vota”, dijo la señora Martínez, quien no puede votar. “No se tocan esos temas”.

Por esta razón aplaudió el hecho que su hijo menor tuviera la iniciativa de preregistrarse. “Esta bien. Me gusta como piensa”, expresó la madre.

Otra paciente de AltaMed, Olga Ricardo, dijo que es importante que todos voten por los temas que les importan. En su caso, a sus 69 años de edad, lo primordial son las medidas relacionadas con beneficios de salud.

“La salud es lo principal, porque si no tenemos salud no tenemos nada”, dijo la mexicana.

Salud y registro electoral

Las próximas elecciones son el 6 de noviembre.

Sin embargo, muchos latinos naturalizados como estadounidenses no votan, en parte porque nadie se les acerca para informrarles de los temas en la boleta electoral, o para registrarlos como votantes.

Por esta razón, AltaMed Health Services se ha dado a la tarea de ir un paso más allá de solamente cuidar la salud de sus pacientes.

Ellos lanzaron la campaña “Mi voto, mi salud” en sus más de 50 clínicas de los condados de Los Ángeles y Orange donde personas registran a votantes mientras aguardan en la sala de espera. Hasta la fecha representantes electorales han logrado registrar a 2,200 nuevos votantes. La meta final para el 22 de octubre—fecha límite para registrarse para votar—es de 2,500.

“Estamos descubriendo que si alguien va y les informa o registra a los votantes latinos ellos están poniendo atención”, dijo Berenice Constant, vicepresidenta de relaciones de gobierno con AltaMed Health Services. “Pero hemos escuchado que nos dicen que nadie les llama ni les da información en temas que son importantes”.

Constant dijo que en AltaMed se enfocan mucho en los temas relacionados con la salud.

“Nuestras comunidades dependen mucho de la ayuda del gobierno como Medi-Cal y ACA. Nos estamos asegurando que estos programas sigan ahora y en el futuro”, expresó.

Ella concordó que la narrativa de que los latinos son el “gigante dormido” es falsa, ya que nadie se ha tomado el tiempo para acercarse a ellos.

Estadísticas demuestran que los latinos a menudo son ignorados o reciben menos inversión por campañas políticas en comparación con barrios de anglosajones. Esto conlleva a un ciclo de desconexión que lleva a categorizarlos como votantes de baja participación y por ende tienen menos contacto o no se involucran en las campañas políticas.

“Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que no hay muchas organizaciones que informen a los latinos para votar y por eso nos estamos enfocando en ellos”, dijo Constant.

Se estima que en California hay alrededor de 3.9 millones de latinos registrados para votar; 1.7 millones en el condado de Los Ángeles y otros 300,000 en el condado de Orange.

Llegando hasta sus hogares

Pero la campaña de AltaMed Health Services no se limita solo a las clínicas. Por las tardes, los representantes electorales de AltaMed, Jennie Carreón y David Escobar, salen a tocar puertas para hablar con los votantes latinos.

“Estamos visitando un radio de cinco millas alrededor de cada clínica AltaMed y les damos información a los votantes y si ya no viven en la casa [donde aparece su dirección de votante] nos aseguramos de actualizar la lista”, dijo Carreón mientras recorrían la ciudad de de Maywood, al sureste de Los Ángeles.

Primo Aguilar, de 74 años, fue uno de los afortunados en recibir la visita de los representantes electorales y concordó que es una buena forma de dirigirse a los votantes.

El residente de Maywood dijo que le gustaría que alguien le explicara las propuestas ya que no ha tenido tiempo de entenderlas. “Pues para los que ya tenemos papeles no nos importa mucho la inmigración, pero sí temas como la salud porque no esta uno tan joven”, dijo Aguilar. “En mi familia todos votamos y ahora vamos a buscar la boleta para entender un poco más lo que viene”.

A pocas casas Rebecca Rosales, de 21 años, también recibió la visita de miembros de AltaMed y les dijo que este 6 de noviembre será la primera vez que vota.

“Pues mira al presidente que tenemos. Por eso me animé a votar”, dijo la joven, quien se interesa por temas de la comunidad gay y el control de armas de fuego.

Sin embargo, aceptó que hasta el momento no ha visto la boleta ni las medidas o candidatos que estarán postulándose.

“Estoy en exámenes en mi colegio y no he tenido tiempo”, dijo la estudiante del colegio Cerritos. “Aparte, siento que no he sido muy activa en el tema de la política”.

AltaMed contará con representantes electorales para registrar nuevos votantes de aquí hasta la fecha limite para registrarse que es el 22 de octubre. Después, su enfoque será asegurarse que los votantes envíen sus boletas por correo o que se presenten en las urnas.

En algunas ciudades estarán contando con servicios de transporte que lleven a los votantes a las urnas. Para más información visite: https://www.altamed.org/es/articles/cinco-razones-por-las-cuales-debes-votar