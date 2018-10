Comparte fotos de su bebé por nacer y su esposa, fallecidos en accidente de auto

El supuesto culpable del accidente tiene que comparecer de nuevo el próximo mes de noviembre

El esposo de Krystil Kincaid, madre de cuatro hijos y embarazada de otro bebé, compartió fotos de su mujer que murió en un accidente de auto cuando un supuesto conductor ebrio se estrelló contra ella, el pasado septiembre.

Las desgarradoras fotografías del funeral de su esposa y del bebé, que estaba por nacer, muestran el dolor de la familia por la trágica pérdida.

“Un conductor ebrio, que se apresuraba por una carretera de dos carriles a más de 85 km/ h en el carril equivocado, destruyó a mi familia”, escribió Zach Kincaid en Facebook.

Las devastadoras imágenes muestran que Zach y sus cuatro hijos se despiden definitivamente de Krystil, de 29 años, a quien se puede ver acostada en un ataúd con su bebé por nacer que descansa sobre su pecho.

Zach sacó del ataúd al niño fallecido y permitió que sus hijos, tres de los cuales compartía con Krystil, sostuvieran a la hermana que nunca pudieron conocer. La pareja había planeado nombrar al bebé Avalynn.

“La sentencia máxima por matar a mi esposa e hija es de 10 años como máximo. El estado de California no cree que haya intención, pero sé que manejar de manera imprudente de esa manera, no tenía la intención de nada bueno … la fecha de nacimiento de mi hija era el 9 de octubre, un bebé de 36 semanas de edad completamente desarrollado no se considera una persona en el estado de California “, continuó Zach en su post de Facebook.

“¿Cómo les explico a mis hijos esta injusticia? Mis hijos y yo nunca nos hemos sentido tan desechables por la sociedad. Mi familia está destrozada. Es hora de cambiar. Debemos escribir a nuestros representantes y exigir el cambio, no podemos mirar hacia otro lado “, concluyó Zach.

El esposo, totalmente desconsolado, también compartió una fotografía de sí mismo despidiéndose de su esposa por última vez. La imagen se compartió en la página de GoFundMe creada para ayudar financieramente a la familia de Krystil.

El boxeador profesional Marcos Forestal, de 28 años, supuestamente conducía ebrio cuando su BMW se estrelló contra Krystil, en Hemet, California, el 9 de septiembre a las 8.30 p.m., informó el Departamento de Policía de Helmet en un comunicado.

Al llegar a la escena, poco después del accidente, la policía encontró el auto de Kincaid “parcialmente en llamas”, con la mujer embarazada de 8 meses atrapada. El personal de emergencia pudo extinguir el incendio y Krystil fue trasladada por aire a un hospital cercano.

El bebé murió de inmediato y Kincaid fue conectada a una máquina de soporte vital. Sin embargo, los médicos la declararon muerta al día siguiente.

Los oficiales encontraron a Forestal, quien es campeón internacional de peso súper gallo de la Federación Mundial de Boxeo, caminando cerca de su vehículo en la escena del accidente, dijeron las autoridades.

“Forestal mostró síntomas de intoxicación por alcohol y fue arrestado”, informó el Departamento de Policía de Helmet.

El boxeador transmitió en vivo las consecuencias del accidente en Facebook Live. El video, que fue eliminado, fue visto por algunos usuarios de redes sociales y compartido en línea por medios de comunicación.

Zach, quien estuvo casado con Kincaid durante 12 años, le dijo a KTLA que escuchó a su esposa gritar antes del impacto mientras hablaban por teléfono unos momentos antes.

El afectado esposo confesó que sus hijos, su hija de 14 años, de una relación anterior y los tres hijos de la pareja, de 11, 8 y 4 años, llegaron al hospital pensando que el nacimiento del bebé se había adelantado.

Forestal se declaró inocente de homicidio, a pesar de mostrar signos de intoxicación por alcohol, según The Press-Enterprise.