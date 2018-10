Bad Bunny discute con una maestra boricua que lo tacha de mal ejemplo

"Mientras yo trato de construir mentes usted las destruye"

Valley Jessiesther, la maestra que ha creado controversia por escribirle una carta al trapero Bad Bunny, donde le dice que, mientras ella educa, él destruye mentes, respondió a la misiva que ayer en la noche, el cantante subiera a sus redes sociales.

En el escrito, la maestra hace énfasis en cuestionarle el contenido de sus letras. “¿Por qué hay que incitar a la violencia? ¿Por qué es necesario denigrar a la mujer?”, escribió la educadora, quien especificó que enseña en una institución privada.

Además, la mujer exhorta al “Conejo Malo” a modificar sus letras, de las que él mismo dijo sentir vergüenza de algunas. “Si algo le puedo pedir es que utilice el poder que tiene en sus manos para influenciar la juventud de manera positiva. Cambie sus líricas, influya positivamente a nuestros jóvenes y le aseguro que cuando eso pase yo seré la primera en apoyarlo. Yo les enseño a mis niñas que ellas son valiosas y quiero escuchar más canciones que le den ese valor que ellas se merecen. No quiero que las traten como gatas, ni como perras, ni como objetos sexuales, porque ellas son preciadas para mí. Y a los jóvenes y caballeros que también son importantes, hay que enseñarles que ellos valen más que cualquier posesión que puedan tener”, añadió.

La misiva de Bad Bunny también fue dirigida al gobernador Ricardo Rosselló, quien en los pasados días hizo una petición al cantante en su cuenta de Twitter para que abriera una tercera función en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Mi dignidad como Boricua no me lo permite, sabiendo que hay asuntos como estos [el cierre de escuelas] que son mucho más importantes, que un tercer concierto mío”, respondió directamente.

Aquí la carta íntegra de la maestra:

Sr. Bad Bunny:

Gracias por tomarse el tiempo en su cargada agenda de contestar mi carta. Si lo leyó con conciencia pudo entender que nunca fue un ataque personal sino mas bien un pedido a abrir los ojos a la realidad que estamos viviendo. Usted tiene toda la razón cuando dice que usted no es el Secretario de Educación. Sin embargo, en algunos de mis estudiantes su influencia es mayor que la que cualquier Secretario de Educación pueda tener. Aunque le aclaro que trabajo en Escuela Privada.

Pero vamos por partes para poder responder a su misiva. Primero, le agradezco que en su escrito enfatice la importancia de la educación. ¿Sabe porqué? Porque serán muy pocos los que tendrán la suerte de llegar hasta donde usted ha llegado sin estudios y necesitamos prepararlos para la realidad del mundo que los espera.

El porque dirijí la carta a usted es sencillo, como maestra me pongo al día con los gustos de mis estudiantes. Cuando me hablan de videojuegos, vloggers, películas, series, música, ect… no solo quiero escuchar sino que quiero entenderlos e interactuar con ellos. Como le dije en primer escrito no le deseo mal y sí he escuchado cosas buenas de usted pero en algo en lo usted y yo nunca vamos a estar de acuerdo es en la lírica de algunas de sus canciones. ¿Porqué hay que incitar a la violencia? ¿Porqué es necesario denigrar a la mujer? ¿Porqué? Entiendo que su música es el resultado de la Oferta y la Demanda…¿ pero eso no le da una indicación a usted de la decadencia moral que estamos viviendo? Usted me dice que usted reconoce no sentirse orgulloso de algunas de sus líricas entonces…¿porqué no las cambia? Hay artistas que son super famosos y nunca han tenido que recurrir a líricas denigrantes para llegar a donde están. Ahora usted tiene una batuta de poder en sus manos…¿como la va a utilizar?…solo el tiempo dirá.

Sé que muchos en las redes me han criticado por haberte escrito esa carta, y al igual que usted han puesto en duda mi capacidad como educadora, y yo los deje hablar pues no me conocen. Pero ahora si me permite, le hablaré un poco de mi rol de educadora. Los que me conocen saben que si hay algo por lo que lucho día a día es por cambiar el sistema de educación obsoleto que tenemos. Cada día pienso, desarrollo nuevas ideas y formas de dar mis clases. He incluído el arte, la pintura, las manualidades, el teatro y hasta la música con tal de que mis niños se animen a aprender “el difícil”(inglés) que es la clase que enseño. Pero cuando uno de ellos te dice que no necesita estudiar porque el va a hacer como “Bad Bunny”, que para eso no hay que estudiar, y empieza a cantar sus líricas, pues….¡se frustra cualquiera! Y usted dirá… ¿pero por un estudiante usted se frustra? Pues sí, porque no me hace diferencia si es uno o son 10. Porque por ese uno soy capaz desvelarme pensando en una mejor forma de dar la clase al próximo día.

Yo amo a mis estudiantes y muchos de ellos se convierten en hijos postizos para mí y ellos lo saben. En mi “hora de almuerzo” mi salón está lleno de ellos, pues vienen a contarme sus dilemas o simplemente a dialogar. Ellos saben que siempre pueden contar conmigo y no solo de boca sino también de hecho.

Sr. Benito, si algo le puedo pedir es que utilice el poder que tiene en sus manos para influenciar la juventud de manera positiva. Cambie sus líricas, influya positivamente a nuestros jóvenes y le aseguro que cuando eso pase yo seré la primera en apoyarlo. Yo le enseño a mis niñas que ellas son valiosas y quiero escuchar mas canciones que le den ese valor que ellas se merecen. No quiero que las traten como gatas, ni como perras, ni como objetos sexuales, porque ellas son preciadas para mí. Y a los jóvenes y caballeros que también son importantes, hay que enseñarles que ellos valen mas que cualquier poseción que puedan tener.

Mi sueldo ni el de ningún maestro nunca será justo pero la satisfacción de formar seres humanos de valores será eterna. No quiero hacer este escrito mas largo de lo necesario, así que me despido. Le deseo le vaya bien y espero pronto escuchar algo diferente en su música. Siga cosechando éxitos pero que sean éxitos de los que no tenga que avergonzarse.

Y olvídese de lo errores gramáticales a mí también me pasa.

DLB,

Misis Valley

By the way….dejo claro que contesto por aquí y que yo no tengo ninguna cuenta personal de Instragram. La expresiones que se están haciendo no son hechas por mi persona.