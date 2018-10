Orden de deportación aparece 14 años después

Beneficiario de DACA se encuentra hoy detenido en Adelanto y su familia pide ayuda para poder pagar la fianza

Eran poco después de las 6:00 a.m. cuando María Vásquez escuchó fuertes golpes en la puerta y ventana de su apartamento en Hacienda Heights el último 2 de octubre.

“Salí corriendo y cuando abrí la puerta vi que eran unos agentes. Dijeron que eran policías y que estaban buscando a un delincuente”, recordó la mujer, de 40 años de edad.

Agregó que los agentes —dos hombres y una mujer— le mostraron una foto y eventualmente entraron a su hogar sin tener una orden judicial en mano. Luego de ello, indica Vásquez, se dispusieron a hurgar en la casa y a despertar a sus otros hijos.

“Yo estaba en shock. Le abrieron la puerta a mi niña y ella asustada, le mostraron la foto para ver si conocía al ‘criminal’ y ella dijo que no.

Luego le preguntaron al niño y dijo que no”, narró la madre.

Una vez que los agentes no pudieron obtener más información del supuesto criminal, le preguntaron a Vásquez quién más vivía en su casa.

Ella cuenta que les informó que el otro residente en la vivienda era su hijo mayor, Osny Sorto Vásquez de 24 años, pero que no estaba en el lugar en ese momento.

Agrega que fue entonces que los agentes le pidieron que se comunicara con su hijo por teléfono y que una vez que lo hizo, le dijeron que irían al día siguiente para enseñarle la foto a Sorto y ver si él conocía al “delincuente”.

El joven aceptó. Sin embargo, al día siguiente y a sabiendas que Sorto estaba en su hogar, Vásquez cuenta que los agentes llegaron de frente a arrestarlo y le dijeron que era a él a quien buscaban y no al supuesto criminal.

Orden de deportación a los 9 años

De acuerdo a Vásquez, en 2004 su hijo — que tenía 9 años de edad— ingresó de manera ilegal a EEUU junto a su tía con quien venía huyendo del crimen de su natal Honduras.

Fue detenido en Houston, Texas, y eventualmente liberado. Luego de ello, el niño llegó a Los Ángeles a reunirse con su madre olvidándose de su odisea migratoria.

En 2012, Sorto solicitó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y actualmente cuenta con este amparo vigente.

Estudia en el colegio Mt San Antonio College, en Walnut, y trabaja como asistente de enfermero para el centro médico LAC+USC.

“Él es mi mano derecha y cabeza de familia”, dijo su mamá, quien aseguró que por ahora el joven es quien toma las riendas de la casa ya que ella esta separada de su esposo.

Una mancha en el registro

En septiembre, Sorto fue detenido por conducir bajo la influencia del alcohol y aunque pagó su multa y se presentó a corte, aparentemente el récord de DUI fue el detonante que reveló su historial de 2004.

De acuerdo a la portavoz de del Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS), se confirmó que Sorto, ciudadano de Honduras y “quien reside ilegalmente en EEUU” fue arrestado el 3 de octubre por agentes de inmigración y aduanas (ICE).

“Los registros revelan que el Sr. Sorto-Vásquez fue detenido por la Patrulla Fronteriza de EE UU en mayo de 2004 y ordenado a retirarse del país en noviembre de 2004, lo que lo convierte en un fugitivo para la inmigración”, indicó Lori K. Haley, portavoz de la región oeste de USICS.

“Además de la orden final de expulsión, Sorto-Vásquez fue condenado por conducir bajo la influencia el mes pasado”.

La portavoz de USCIS dijo que los agentes de ICE pueden inicialmente identificarse como “policías” durante un encuentro porque es el término que se utiliza universalmente.

Peleando una deportación que desconocía

Noreen Barcena, abogada de inmigración y representante de Sorto, dijo que ahora intenta detener la deportación del joven ya que él desconocía su historial y cuando le fue aprobado DACA no apareció nada en su historial.

“La corte de inmigración ordenó deportarlo porque no pudo ir a corte, pero él no sabía porque tenía 9 años”, señala la defensora.

“Yo metí la moción hace una semana y media. El gobierno ya espondió y dijo que aunque [Sorto] tenía 9 años debía buscar la forma de ir a la corte”, explicó la abogada.

Agregó que está sobre la mesa el hecho de que el gobierno federal debe hacer valida su estadía legal por medio de su DACA.

“Tiene su permiso válido hasta el próximo año y tenemos planes de renovarlo… La gente con DACA que tiene DUI aún podemos [eliminarlo del récord] y hay manera de quedarse con el beneficio”, dijo la abogada. “Es a discreción de USCIS tomar la decisión y en mi opinión ICE esta actuando fuera de las promesas del gobierno con DACA”.

Mientras tanto, la madre de Sorto dijo estar extremadamente preocupada y entristecida, ya que su hijo es un buen muchacho y en los últimos días lo ha visto y escuchado en decaído.

“Dice que lo tratan mal y lo querían obligar a ver al cónsul de Honduras para que firmara su deportación voluntaria”, dijo Vásquez. “Pero él no conoce a nadie allá, no tiene a nadie”.

Vásquez dijo que al principio sí podía visitar a su hijo en el centro de detención de Adelanto, donde se encuentra actualmente; sin embargo desde hace casi una semana, indicó, le prohibieron las visitas con excusas que los detenidos “están en cuarentena”.

La abogada Barcena confirma la información diciendo que a ella también le han prohibido la entrada para ver a su cliente debido una epidemia de varicela.

“Yo he tenido varicela y les dije que puedo obtener una carta de mi doctor para que me dejen pasar a verlo pero tampoco me dejan entrar”, señaló. “Cuando pude hablar con él estaba muy triste por lo que pasó”.

Por ahora la familia espera reunir fondos para pagar los gastos de una posible fianza y costos legales. Todo con la esperanza de que Sorto salga pronto del centro de detención y regrese con su familia.

Para donar a la causa de Sorto visite: https://www.gofundme.com/get-osny-out-of-ice-detention