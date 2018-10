¿Qué le sabe? Aracely Arámbula advierte a Luis Miguel que su silencio no será para siempre

Se las "está guardando" todas

Mucho se ha hablado de la vida de Luis Miguel en los últimos meses. La serie biográfica transmitida por Telemundo y Netflix dejó ver gran parte de su intimidad, pero parece que todavía falta escuchar la parte más cruda de su personalidad y Aracely Arámbula, madre de dos de sus hijos, aguarda el momento adecuado para revelar lo que sabe.

Entrevistada por Ventaneando de TV Azteca, “La Chule” se molestó cuando le cuestionaron sobre su ex.

“No quiero hablar absolutamente nada de eso, porque me reservo los comentarios, tendría muchas cosas que decir, pero no es el momento”, advirtió.

Y es que lo que comenzó como un cuento de hadas y tuvo como consecuencia dos hijos, terminó en un seco distanciamiento cuyos detalles ha guardado Aracely muy celosa, pero parece que no será para siempre.

“En su tiempo, en su momento cuando quiera decirlo lo diré, pero no es un tema que se me antoje platicarlo porque tengo muchas cosas que hacer y estoy disfrutando mucho a mis hijos, ya viene ‘La Doña 2’, por ahora me enfoco en todo lo positivo”, agregó.

De acuerdo con el programa de espectáculos, la molestia de Aracely con Luis Miguel no solo pasa por el nulo apoyo económico, sino también por la falta de atención a sus hijos, aunque ella se basta, según sus propias palabras.

“Como todas las mamás (trabajo fuerte), porque todas tenemos que trabajar y hacer muchísimas cosas a la vez”, concluyó.