Inquilinos de Koreatown ganan millonaria demanda

Empresa de bienes raíces acordó pagar 2.5 millones de dólares; además de poner a disposición siete unidades para Sección 8

Una compañía de inversión en bienes raíces acordó pagar 2.5 millones de dólares para resolver una demanda federal que alegaba que la empresa presionó a inquilinos latinos y con discapacidades mentales a abandonar sus edificios de Koreatown.

Dichas propiedades contaban con un alquiler normal de renta y la acusación indica que los inversionistas los presionaron a irse para aumentar los alquileres.

La firma de inversiones Optimus Properties LLC, de Century City, y varias compañías afiliadas, negaron las acusaciones; no obstante acordaron acatar las leyes de vivienda justa para hacer reparaciones en los apartamentos de renta y garantizar que los administradores de propiedades y de cada edificio reciban capacitación sobre vivienda justa, reportó el medio LA Times.

En una forma novedosa de alivio, también acordaron reservar los siguientes siete apartamentos vacantes en sus edificios para los inquilinos que reciben subsidios de alquiler bajo el programa federal Sección 8.

Thomas H. Citron, abogado principal de los acusados, dijo: “Mis clientes esperan continuar su compromiso con las prácticas de vivienda justa, al tiempo que se implementan nuevas políticas para brindar protección superior a los residentes”.

Los términos del acuerdo prohibieron a cualquiera de las partes seguir discutiendo el caso.

El acuerdo proporcionará alrededor de $52,000 dólares a cada uno de los 13 inquilinos. Alrededor de $208,000 dólares se destinarán a Strategic Actions for a Just Economy y Step Up on Second —dos agencias que abogaron por los inquilinos y brindaron servicios de apoyo a algunos.

El resto, que es cerca de $173,000 dólares en costos de litigios y $1,442,000 en honorarios de abogados, se destinarán a cuatro bufetes de abogados que trabajaron en el caso.

Dos años de disputas

La demanda de 2016 fue presentada en representación de 15 inquilinos en cinco edificios por la firma de abogados probono Public Counsel y la firma de abogados sin fines de lucro Public Advocates Inc.

Además de Optimus, la demanda nombró a cinco compañías afiliadas de responsabilidad limitada que son los propietarios registrados de los edificios; Roxbury Ventures LLC, descrita como la compañía de administración de propiedades de Optimus; y Jerome Mickelson, actualmente nombrado en el sitio web de Optimus como su vicepresidente ejecutivo.

Optimus también aceptó recibir pagos atrasados de alquiler de tres inquilinos discapacitados que habían recibido varios avisos de desalojo por retrasar el pago hasta cinco días hasta que recibieran sus cheques del Seguro Social.

El acuerdo abarca cuatro edificios. En los casi dos años transcurridos desde que se archivó el caso, tres de los inquilinos abandonaron, dos de los edificios se vendieron y se agregó un inquilino adicional en un sexto edificio.

La demanda alegó que Optimus violó las leyes estatales y federales contra la discriminación y la vivienda justa al expulsar a los inquilinos “indeseables” para facilitar la reventa rápida.

Caracterizó lo que el sitio web de la empresa denominó su “estrategia de Koreatown” como “un esquema complejo en el barrio de Los Ángeles, que se está registrando rápidamente, para comprar edificios, desplazar a los inquilinos existentes, renovar unidades desocupadas, comercializar las unidades renovadas a alquileres mucho más altos a profesionales jóvenes, sin hijos, que hablen inglés y ‘cambiar’ … los edificios con un beneficio enorme”.

Deepika Sharma, otra abogada de los demandantes, dijo que los inquilinos se mantuvieron firmes durante más de dos años porque querían marcar la diferencia para otras personas y para ellos mismos.

“No solo hicimos esto para su propio beneficio, sino para hacer un hito en Los Ángeles”, dijo.l