¿Pueden los inmigrantes indocumentados comprar un auto nuevo?

Los compradores indocumentados deben asegurarse de no ser estafados e investigar con múltiple concesionarios sus posibilidades para comprar un auto

Los inmigrantes indocumentados trabajan arduamente en USA para poder alcanzar la vida que en sus países de origen no pudieron lograr, y aunque su estadía en el país americano pueda ser ilegal, no hay ninguna ley que les impida gastar su dinero en lo que ellos quieran. La misma lógica aplica para los vendedores de auto: tal vez sea en contra de la ley contratar a un trabajador indocumentado, pero no existen restricciones que prohíban la venta de sus vehículos a dichos trabajadores.

Sin embargo, el ser indocumentado en el país complica el proceso de financiamiento que un residente legal no tendría problemas en calificar (dependiendo su crédito). Esto ocurre debido a que el crédito de una persona es analizado a través de el número de seguro social, el cual un inmigrante indocumentado no tiene. Por lo que los trabajadores no autorizados pudieran tener problemas al conseguir un vehículo financiado.

Otras restricciones incluyen los requerimientos de las agencias de autos nuevos para financiar un vehículo, los cuales piden comprobantes de empleo, seguros de autos y licencia para conducir de USA, entre otros. Pero muchos residentes no autorizados logran obtener todos estos requisitos de todos modos.

¿Puede un inmigrante indocumentado comprar un auto nuevo de agencia?

Depende del concesionario, pero en general sí es posible. Algunos concesionarios están conscientes de la situación legal de ciertos consumidores y están dispuestos a financiar sus autos a inmigrantes indocumentados porque han demostrados ser fieles compradores y puntuales pagadores.

Por lo general, los concesionarios dispuestos a vender autos a residentes sin seguro social solicitarán una identificación válida –como una Matricula Consular–, un número de Identificación Fiscal (ITIN, por sus siglas en inglés) y un comprobante de residencia, entre otras cosas. También puede que los intereses cambien y sean modificados (más elevados). Es el precio por comprar un auto como inmigrante indocumentado.

Por supuesto, los inmigrantes indocumentados no tienen que pasar por este proceso si ellos deciden comprar el auto cash y liquidar el auto en un solo pago, ya que no hay necesidad de llenar un papeleo para el proceso de financiamiento.