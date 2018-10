ICE detiene a inmigrantes cuando salían de la Corte Superior de Riverside

Ya no los arrestan dentro de las instalaciones de las cortes sino al salir cuando ya van abordo de sus vehículos

Al menos dos inmigrantes fueron arrestados, la semana pasada, por agentes del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) cuando salían de las instalaciones de la Corte Superior de Riverside en el centro de esa ciudad.

Los agentes del ICE estaban a la espera de que salieron de sus audiencias en la corte para arrestarlos, y según los familiares lo hicieron con todo lujo de violencia.

La Opinión tuvo información de al menos dos arrestos, el de Jorge Enrique Gómez y el de Guillermo Hernández. Ambos llevan más de 20 años del país, y son padres de hijos nacidos aquí. Aunque habían cometido ofensas en su pasado, estaban tratando de arreglarlas, cumpliendo con los mandatos de la corte.

Maribel Posadas, dice que su compañero Jorge Enrique Gómez de 36 años, padre de dos hijos, dedicado a la construcción, ya había ido a dos audiencias en la corte y estaba esperando que le aprobaran el servicio comunitario.

“La corte hizo un receso para que fuéramos al lunch. Íbamos saliendo en el carro, estábamos a la salida del estacionamiento de la corte, cuando nos rodearon como cinco carros. Dijeron que eran de la policía no de migración. Eran entre seis y ocho policías. Como nosotros no queríamos problemas, bajamos los vidrios de las ventanas. Preguntaron el nombre a Jorge Enrique, prácticamente lo jalaron, lo echaron a la camioneta Van y se lo llevaron. Todo fue tan rápido que no dio tiempo a nada”, cuenta Maribel.

“Fue una experiencia horrible, traumatizante. Jorge Enrique se veía triste, espantado, desconcertado”, dice.

Se lo llevaron al Centro de Detención Theo Lacy en el condado de Orange.

Cuando Maribel regresó a la corte para informarle al juez lo sucedido, platica que él y los empleados se quedaron muy sorprendidos con la noticia del arresto. “Le aplazaron la cita para el 12 diciembre, en espera de que ICE le pueda dar una fianza para que salga en libertad y pueda presentarse a la corte estatal”, indica.

Maribel dice que se siente muy enojada. “Mi compañero estaba tratando de arreglar su situación cuando los de ICE se lo llevaron de una manera excesiva, abusiva. Violaron sus derechos constitucionales y abusaron de su poder”, considera.

Llamado de alerta

Muy preocupada, pide a los inmigrantes indocumentados que tienen casos en las cortes del estado, que mejor ni vayan porque el ICE se los puede llevar detenidos.

Al igual que a Jorge Enrique, a Guillermo Hernández, los agentes del ICE lo arrestaron cuando salía a comer durante un receso de la corte, el mismo jueves 25 de octubre, en un operativo similar.

“Pensamos que la corte lo reportó, porque como supieron que tenía audiencia y cuando iba a salir”, dice María Yolanda Méndez, hermana de Guillermo.

A Guillermo Hernández de 39 años, padre de tres hijos, lo pusieron bajo custodia también en el Centro de Detención del condado de Orange.

“Él está muy desesperado, nervioso e intraquilo”, dice Yolanda quien no entiende por qué se lo llevaron ya que su hermano, tiene en proceso una petición de residencia desde hace 20 años.

No se revela información

La Opinión preguntó a Lorie Haley, portavoz de ICE, sobre el número de inmigrantes detenidos fuera de la Corte Superior de Riverside, pero respondió que no tenían esa información.

Emilio Amaya García, director ejecutivo del Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino, una organización no lucrativa dedicada a la defensa legal de inmigrantes, sostiene que para las organizaciones comunitarias, son muy preocupantes los operativos migratorios en áreas públicas de los tribunales superiores de los condados, ya que detienen a personas que quieren hacer lo correcto y cumplir con sus compromisos legales y sus condiciones de sentencia.

“La presencia de oficiales de ICE en las cortes, solo ayudan a crear mayor desconfianza en las instituciones, y mayor angustia en la comunidad inmigrante”, señala.

Dentro y fuera

Desde 2017, se comenzó a difundir públicamente que los agentes de ICE, estaban entrando a las cortes a detener a inmigrantes indocumentados dentro de sus edificios.

El primer caso que trascendió, ocurrió en febrero de 2017, cuando un inmigrante fue detenido al salir de una audiencia de libertad condicional en la Corte Superior de Pasadena.

“El arresto ocurrió afuera del salón de la audiencia, dentro del edificio, en los propios pasillos”, declaró entonces a La Opinión el abogado penalista Octavio Chaidez, quien era defensor de Martínez.

“Eran como cuatro o cinco oficiales, vestidos de civil que esperaban a la salida del salón del tribunal, y presentaron una identificación”, explicó.

“En mis 15 años de carrera como abogado penalista nunca había visto una detención dentro de la corte, y defensores con más de 30 años de ejercicio del derecho que me llamaron para preguntar sobre lo qué pasó, me dijeron que ellos tampoco”, dijo Chaidez.

En julio, un inmigrante indocumentado de 27 años, fue arrestado por agentes de ICE en la Corte Superior de Fresno cuando esperaba para que un juez viera su caso.

Pero Chaidez, observa que 21 y 22 de julio, se llevaron a cabo una serie de arrestos de inmigrantes en la corte de Los Ángeles.

“No es que las cortes cooperen con el ICE sino que el tribunal de cada condado, tiene una página web en la que publican con varios meses de adelanto, las fechas de sus audiencias con los nombres de las personas, y a veces las fechas de nacimiento”, detalla.

“Seguramente que ICE tiene personas revisando esos listados de las cortes, y buscando entre ellos a inmigrantes para arrestarlos”, precisa.

El problema con esa política, es que las víctimas y testigos de crímenes que son inmigrantes indocumentados, ya no quieren ir a corte, subraya. “Van a seguir siendo víctimas”, recalca.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Tani G.Cantil-Sakauye se ha manifestado en contra de los arrestos de ICE en las cortes.

“Al continuar con arrestos de migración en las cortes estatales y especialmente en nuestros tribunales es perturbador, con poca visión y contraproducente”,indicó.

Agregó que dañan la seguridad de la comunidad, y faltan el respeto al sistema de cortes del estado.

“El año pasado pedí a las autoridades federales tratar las cortes y juzgados como ‘áreas sensibles’ así como las escuelas, iglesias y hospitales son tratados. Mi posición no ha cambiado”, señaló.

Nada que los detiene

Pero se anticipa que el ICE continuará deteniendo inmigrantes en las cortes, dentro y fuera.

El gobernador de California Jerry Brown vetó en septiembre, el proyecto de ley SB 349 del senador Ricardo Lara que buscaba prevenir dichos arrestos.

“Apoyo la intención que está detrás de esta medida, pero me preocupan las consecuencias involuntarias”, dijo en su mensaje de veto el gobernador.

El abogado Chaidez recomienda a los inmigrantes indocumentados que tengan una cita en la corte estatal, que consulten a un abogado penalista para determinar si puede representarlos para que ellos no vayan, y no se expongan a ser arrestados por ICE.

“Aún en los casos en que tienen que estar presentes, si se le solicita a los jueces que el abogado vaya en su representación, están dispuestos y diciendo que sí”.