¿Kelly Rowland se está blanqueando la piel?

Ella misma responde a los señalamientos

La cantante Kelly Rowland no es demasiado dada a meterse en polémicas, pero incluso ella tiene un límite. Este fin de semana se ha visto obligada a recurrir a sus redes sociales para salir al paso de unos chocantes rumores acerca de los cambios que habría venido experimentando su físico recientemente.

La artista se ha encontrado sin pretenderlo en medio de una situación muy similar a la que ya ha tenido que afrontar su antigua compañera de Destiny’s Child Beyoncé debido a las evidentes variaciones en su color de piel que se pueden apreciar en ciertas campañas publicitarias o videoclips. En el caso de la primera, fue la publicación hace unos días en su cuenta de Instagram de un adelanto de uno de sus últimos reportajes fotográficos lo que despertó la curiosidad de sus seguidores y dio paso a un encendido debate acerca de si se había sometido o no a algún tratamiento para blanquear su complexión.

En respuesta, Kelly ha querido hacer un llamamiento al sentido común de esa base de fans que la conoce desde hace décadas para que se pregunten si esa posibilidad encaja con los valores que ella trata de representar y defender.

“Acabo de aterrizar en Los Ángeles y estoy viendo un montón de comentarios diciendo: ‘Dios mío, se blanquea la piel’. A ver, nunca respondo a preguntas de este tipo porque me parecen estú**das y no merece siquiera la pena… Yo no me blanquearía nunca la piel: ni quiero que sea más blanca ni tendría por qué serlo para empezar. Jamás se me pasaría por la cabeza, no es mi estilo. Así que por favor, no os inventéis tonterías así”, ha asegurado la intérprete en un vídeo difundido a través de la sección Stories, con el que ha pretendido dar por zanjada una historia absurda que ella ha tratado de afrontar con sentido del humor.

La estrella de la música ha atribuido cualquier diferencia entre la instantánea de la discordia y la realidad a cuestiones de iluminación antes de recalcar una vez más que ella se siente muy orgullosa de ser una mujer negra: “Amigos míos, sigo siendo color chocolate. Siempre lo seré y estoy muy orgullosa de ello”.