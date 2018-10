Implantes por impresión 3D son un éxito rotundo en la cirugía del pie y tobillo

Existe un 87% de éxito en las intervenciones médicas con implantes de titanio en 3D

Cuando una persona sufre una lesión fuerte, se expone a una gran cantidad de riesgos o daños permanentes en la zona afectada. Cuando dicha zona es una extremidad como una pierna o un brazo, el riesgo de amputación puede ser bastante elevado, por lo que la única solución posible para el paciente sería el uso de una prótesis.

Antiguamente las prótesis eran muy costosas e incómodas de usar, pero gracias a los avances de la tecnología, se han desarrollado prótesis elaboradas en base a impresión 3D, lo que le otorga una posibilidad de similitud casi total con el miembro natural del paciente.

Un estudio publicado por la Asociación Americana Ortopédica para el Pie y el Tobillo (Aofas) reveló que 13 de 15 pacientes quedaron satisfechos con su implante de titanio impreso en tres dimensiones.

La investigación fue realizada por el Departamento de Cirugía Ortopédica de la Universidad de Duke con el fin de determinar cómo era afectado cada paciente por su pérdida, deformación o mala calidad ósea.

Según palabras de uno de sus autores, Samuel Adams, este estudio es uno de los primeros en demostrar avances significativos en los pacientes con implantes de impresión 3D por lesiones en el pie y en el tobillo.

Sin embargo, el grupo de especialistas también afirmó que deben hacer seguimiento a los pacientes para determinar si hay posibilidades de complicaciones a largo plazo.

13 de 15 pacientes superaron el proceso de implante con éxito. Esta misma proporción aseguró que sintieron menos dolor y a su vez hicieron hincapié en estar dispuestos a realizar el procedimiento nuevamente.

Los otros dos casos no fueron exitosos por dos razones:

Uno de los pacientes tuvo una infección en la unión entre el implante y la pierna.

Otro paciente tuvo un rechazo del implante, ya que su cuerpo no lo asimiló correctamente.

El estudio titulado Use of Patient-Specific 3D-Printed Titanium Implants for Complex Foot and Ankle Limb Salvage, Deformity Correction, and Arthrodesis Procedures fue difundido por la revista Foot & Ankle International (FAI) perteneciente a la Aofas.

Recuerda que tu salud siempre es primero, por lo que debes tomar las medidas de prevención necesarias para evitar sufrir lesiones en tus piernas y tobillos.

Fuente: prnewswire.com