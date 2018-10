La poderosa razón por la que Kim Kardashian se mantiene leal a Kanye West

A pesar de todas sus excentricidades

Nadie puede negar que en la actualidad Kanye West se ha convertido en el miembro más polémico del clan Kardashian-Jenner y asociados, y en un verdadero quebradero de cabeza constante para su esposa Kim Kardashian, que en más de una ocasión se ha visto obligada a hacer control de daños después de que él realizara alguna de sus explosivas declaraciones acerca de la esclavitud, de la complicada división social que afecta actualmente a su país o de su apoyo político al presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

Sin embargo, hubo una época no demasiado lejana en la que era el rapero quien recibía advertencias constantes de que asociar su imagen pública con la de la estrella televisiva podría perjudicar seriamente a su carrera y eso explicaría en gran parte que ella se haya mantenido a su lado a lo largo del último par de años, mientras su marido se enfrentaba al trastorno bipolar que le diagnosticaron tras cumplir 39 años y trataba de regular su medicación.

Aunque el éxito con el que ella se ha reciclado en empresaria y reina de las redes sociales ha conseguido que muchos olviden que los orígenes de su fama siguen ligados a la cinta sexual casera que grabó con su antiguo novio Ray J., ella aún tiene muy presente que en su día la situación en su pareja era justo la contraria.

“Hemos pasado por mucho juntos. Le conozco desde hace 15 años, no sé si lo sabíais. Nos hicimos amigos en 2006, o en 2007, pero en realidad ya le conocía desde 2002 o así. Vamos, desde siempre. Y tuvo que enfrentarse al mundo entero por mí, cuando todos le decían que no debería salir con una chica que hubiera hecho un vídeo sexual o que no podía estar con una estrella de la telerrealidad, porque arruinaría su carrera. No paraban de repetirle lo mismo, una y otra vez. Pero a mí me decía: ‘Nadie, ni siquiera tú, me va a decir lo que debo hacer. Te demostraré que todo va a salir bien'”, ha confesado Kim a su paso por el programa ‘Van Jones on Be Woke Vote’,

De esa forma, la celebridad también ha descartado de un plumazo los rumores acerca de una crisis en su sólida unión que han llegado a circular a raíz de las muchas polémicas en que se ha visto envuelto el artista: “Para mí siempre fue un ejemplo de apoyo y fortaleza, así que siempre le querré y le apreciaré por haberme defendido de forma incondicional”, ha concluido para dejar claro que no le importa que las tornas se hayan invertido y ahora sea ella quien deba dar la cara por su marido.