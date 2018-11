¿Qué estás pagando en el precio del auto usado que quieres comprar?

Estos son los cargos que tu concesionario no menciona

Los autos usados nos salvan de un apuro cuando necesitamos un vehículo rápido y eficiente para cubrir todas nuestras necesidades, también son una buena opción a compra para evitar los elevados precios de concesionario de agencia y son la mejor opción a compra para conductores adolescentes sin experiencia.

Sin embargo, ¿Sabes qué cargos extras estás pagando por tu auto usado?

Los autos usados son adquiridos por el concesionarios, o dealers, a través de una subasta de autos chocados o a través de otro dueño. Por lo general, los vendedores grandes de autos usados pagan una fracción del valor del auto, pero te lo venden a un precio mucho más elevado — de otra manera no ganarían dinero –.

Aquí te compartimos los cargos que estás pagando y que no necesariamente tienen que ver con el valor de tu auto, pero están incluidos en tu factura de auto, según un reporte del Departamento de Motores y vehículo (DMV).

Cargos de concesionario de autos usados

“Comprende que estas son solo algunas de las tarifas comunes de concesionarios de autos usados. Toma el tiempo para leer cuidadosamente las ventas de tu contrato y cuestione cualquier tarifa adicional que no comprenda o que no considere necesaria. (PISTA: No todos están garantizados y muchos son negociables)”, explica el DMV en su página web.



Cargo de documentación

La tarifa de documentación, o “tarifa de documento”, es bastante sencilla, en pocas palabras, se encarga de toda la preparación relacionada con la preparación de documentos.



Cargo publicitario

Las tarifas de publicidad pueden ser complicadas, pero básicamente cubren el costo de la publicidad.



Cargos por cambio de auto

Si está cambiando tu vehículo actual por un “nuevo” (usado), el concesionario podría intentar cobrarte una tarifa de canjeo.



Cargos por garantía

Muchos autos usados ​​de concesionarios (especialmente los vehículos de segunda mano certificados) vienen con garantías, pero tu concesionario podría intentar convencerte de expandir la cobertura de tu garantía.



Cargos por cuotas de seguro de crédito

Muchos compradores financian sus vehículos, y el seguro de crédito cubre esos préstamos en caso de que el cliente acabe discapacitado o muera antes de que puedan pagar el auto.