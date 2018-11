Trump inventa encuesta para lucir bien antes de las elecciones y las redes lo destrozan

Nuevente queda demostrado que el presidente Donald Trump está dispuesto a hacer y decir lo que sea con el fin de alcanzar sus objetivos políticos.

Esta vez el presidente sintiendo la cercanía de las elecciones de medio término, en las que algunas encuestadoras pronostican malos resultados para su partido, salió con una gran mentira este domingo en su cuenta de Twitter.

El problema con la publicación de Trump es que tal encuesta no existe.

Un portavoz de Fox News dijo a Think Progress que el presidente podría haberse estado refiriendo a una encuesta de Rasmussen que mostró que la aprobación entre los votantes negros era alta, sin embargo muy lejos del 40% que referenció el magante.

Michael Tester, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad de California en Irvine, escribió en el Washington Post que “las encuestas que entrevistaron a muchos más afroamericanos y que son mucho más transparentes que Rasmussen, muestran que el índice de aprobación negro de Trump es muy por debajo del 36 por ciento “.

Así es, las encuestas más confiables, entre estas las de Gallup, Ipsos/Reuters y YouGov/Economist muestran que su índice de aprobación entre la comunidad afroamericana está entre el 10% y 15%.

Como lo dijo esta semana en una entrevista el presidente Trump, el dice la verdad cuando puede o mejor dicho cuando le conviene. Ahora con la elección a escasas horas queda nuevamente demostrado que Trump está dispuesto a decir los que sea para lucir como un ganador. y así poder llevarse más votos.

Pero no pasó mucho tiempo para que el tweet de Trump desatara una marea de críticas y burlas por parte de los internautas que salieron a llamar al presidente de mentiroso y embustero.

There was also an equally not imaginary Fox News poll that says that 80% of Americans think I should be ruler of the universe. An even greater honor! Thank you! (P.S. there was no Fox News poll that said this. He totally made it up.)

— Torey Wihlidal (@TWihlidal) November 5, 2018