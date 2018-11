Trump tiene un problema de racismo y no tiene dificultad en aceptarlo

Luego de que varias cadenas de televisión, incluida Fox News, anunciaron que no trasmitirán el anuncio publicitario de Donald Trump calificado como racista el magnate contraataca solo como él podría hacerlo.

El primer mandatario respondió a los críticos que calificaron su polémico anuncio contra la inmigración como “racista” diciendo que “muchas cosas son ofensivas” reivindicando sus postura racista y divisoria antes de las elecciones.

Todo ocurrió cuando periodista le preguntó al magante sobre el anuncio de NBC, CNN, Facebook y Fox News sobre su polémico anunicio publicitario.

“No lo sé”, dijo Trump. “Tenemos muchos anuncios. Y ciertamente son efectivos, según los números que estamos viendo”.

“Muchas cosas son ofensivas”, le dijo el presidente a un periodista que lo presionó sobre el anuncio. “Sus preguntas son ofensivas muchas veces, así que, ya saben”.

Trump on racist ad: “I don’t know about it […] a lot of things are offensive. Your questions are offensive” pic.twitter.com/YfqjVIm6is

En el comercial de Trump se pueden ver imágenes de Luis Bracamontes, un inmigrante deportado dos veces de México condenado a muerte en California por asesinar a dos policías. Se le ve sonriendo en una comparecencia ante el tribunal y diciendo: “Saldré pronto y mataré más”.

El anuncio dice que “los demócratas lo dejaron entrar a nuestro país”. Muestra a una multitud de personas temblando en una cerca, aparentemente tratando de romperla, y terminó con el lema: “Trump y los republicanos están haciendo que Estados Unidos vuelva a estar seguro. ”

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2018