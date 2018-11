Nuevos ciudadanos están listos para votar por primera vez

Sixta Hernández de Barrales nunca pensó que se le iba a hacer votar en una elección de Estados Unidos, pero ya está más que puesta para ir a las urnas, muy temprano este martes 6 de noviembre.

“Estoy muy contenta. ¡Se me hizo!”, exclama esta ciudadana estadounidense por naturalización.

“En enero de este año me hice ciudadana. En la COFEM, me ayudaron a llenar la solicitud y en la Casa Durango me prepararon para el examen”, cuenta la mexicana, una trabajadora de la costura de 52 años, quien en el proceso aprendió a leer y a escribir en español.

En las últimas semanas, el Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM) estuvo llamando a los nuevos ciudadanos como Sixta para que no se olviden que este martes, Día de Elecciones Generales, tienen un deber cívico que cumplir: acudir a las urnas a depositar su voto.

María Dolores García Espino y su esposo Miguel Alfredo Tornero también irán a las urnas. “Ya votamos en junio en las primarias, pero ésta es la elección de verdad, y estamos listos para ir a votar en una escuela primaria cerca de la casa en la ciudad de Azusa donde estará la casilla”, explica la mujer.

María Dolores se hizo ciudadana en diciembre, y su esposo en marzo.

“A veces no puedo creer que voy a ejercer mis derechos por primera vez, después de tantos años de vivir en este país”, dice feliz.

Durante dos semanas, Raúl Macías de la Asociación de Deportes Juveniles Anahuak coordinó uno de los bancos telefónicos del COFEM. Decenas de jóvenes voluntarios se dedicaron a llamar por teléfono a los nuevos ciudadanos y recordarles que deben salir a votar.

“Empezamos el 22 de octubre y culminamos el domingo 4 de noviembre. Hicimos 12,000 llamadas. Una gran mayoría de las personas, agradecieron a nuestros voluntarios que los hubiéramos llamado para recordarle su deber cívico”, platica.

“Aunque fue una minoría, hubo alguna gente que se molestó porque los llamamos por teléfono. Eso demuestra que nos hace falta mucha educación cívica. Y si nosotros los latinos que podemos votar, no nos hacemos visibles, luego no nos quejemos de las muchas leyes que no nos favorecen”, dice. Y enfatiza: “hay que votar para hacernos contar”.

Anabella Bastida, directora de COFEM dijo que de 2017 a la fecha, han ayudado en sus trámites para la ciudadanía, a más de 2,000 residentes permanentes.

Según estimaciones de la Asociación Nacional de Latinos Electos y Designados (NALEO), se espera que más de 2.1 millones de latinos salgan a votar en las elecciones de este martes. Esto marcaría un 25.0% de aumento en la asistencia a las urnas, y 10.3% en la proporción latina del voto desde 2014.