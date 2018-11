Cardi B presume su felicidad, descaradamente, ante Nicki Minaj

La rapera no se calla nada, y se enfrenta sin miedo a su rival

Tras un par de meses en los que su imagen pública se ha visto dominada por el cruento enfrentamiento -verbal y también físico- que ha mantenido con su rival Nicki Minaj, a la que llegó a lanzar un zapato durante su encontronazo en una elegante fiesta de Harper’s Bazaar y con la que, a posteriori, ha protagonizado un llamativo cruce de reproches y acusaciones, la rapera Cardi B parece estar decidida a redirigir la atención mediática hacia su música y también a aquellos aspectos más positivos de su vida personal.

Y es que, solo unos días después de que las dos artistas dejaran entrever que habían entrado en un período de distensión al prometerse la una a la otra que se centrarían en sus respectivas trayectorias profesionales al tiempo que ignoraban sus diferencias, la neoyorquina ha querido sacar a relucir su lado más romántico y familiar al agradecer públicamente a su marido Offset, padre además de su pequeña Kulture (tres meses), el apoyo incondicional que le ha venido brindando en esta etapa tan agitada y turbulenta.

“Gracias, Offset, por estar siempre ahí para levantarme el ánimo“, le ha dedicado la artista a través de la sección Stories de la red social Instagram.

El cambio de actitud protagonizado por Cardi también ha quedado patente con su decisión de desmentir públicamente los rumores que habían venido circulando ante la posibilidad de que estuviera escribiendo una canción para tratar de humillar a su archienemiga. De hecho, y para subrayar que ella nunca ha tenido intención de generar problemas con sus colegas de profesión, Cardi quiso dejar bien claro que esa no es la forma en la que a ella le gusta lidiar con los conflictos.

“Mi música nunca ha tratado sobre ese tipo de cosas y yo no tengo necesidad ninguna de criticar a nadie directamente por medio de mi trabajo. Si a mí no me gusta que hagan esas cosas conmigo, ¿por qué iba a hacerlo yo con los demás?. Si tengo un problema con alguien, prefiero resolverlo cara a cara y diciendo las cosas con franqueza. Es verdad que tengo mucho genio, pero tampoco me gusta desperdiciar mi energía en esas cosas“, explicaba la estrella del hip hop.