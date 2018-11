La autora de Harry Potter demanda a su ex asistente personal

J.K. Rowling es una de las autoras más vendidos del mundo

La autora de la saga de Harry Potter, J.K. Rowling, está demandando a su ex asistente personal por $31,000 dólares, por supuestamente gastar miles de dólares en transacciones no autorizadas en una tarjeta de crédito.

Según los informes, Amanda Donaldson, de 35 años, quien niega las acusaciones, está siendo demandada en un tribunal civil, luego de presuntamente gastar el dinero en compras de lujo y robar mercadería de Harry Potter durante los tres años que trabajó como asistente personal de Rowling, entre febrero de 2014 y abril de 2017.

Entre las acusaciones registradas en documentos legales vistos por The Scottish Sun, Donaldson está acusada de gastar $2,144 dólares en café Starbucks y alrededor de $1,900 en perfumes de lujo, además de llevarse mercancía de Harry Potter “para regalar a otros”. Esto incluye una “Colección de Harry Potter Wizard” que se cree que tiene un valor de casi $3,000 dólares.

The Scottish Sun informa que Rowling, cuya reclamación se presentó ante el Tribunal del Sheriff de Airdrie, en Escocia, descubrió el delito cuando su contador revisó una hoja de cálculo de los gastos de Donaldson.

La asistente personal fue luego despedida por “falta grave de conducta, que involucraba una supuesta violación de confianza”, contó un portavoz de J.K. Rowling a ABC News.

“Podemos confirmar que J.K. Rowling ha emprendido acciones legales contra su ex asistente personal, Amanda Donaldson. Como el caso aún no está concluido, no podemos hacer más comentarios y no habrá ningún comentario de J.K. Rowling al respecto “, dijo la portavoz.

Donaldson no pudo ser contactada para hacer comentarios. Según los reportes oficiales, ella niega haber cometido delito alguno y sugirió ante el tribunal que Rowling “no sufrió ninguna pérdida y no tiene derecho a daños”, según la BBC.

La saga de Harry Potter ha vendido más de 450 millones de libros en todo el mundo, y J. K. Rowling ha acumulado un patrimonio neto de $ 650 millones, según Forbes.