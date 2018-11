Sarah Silverman: “Yo nunca quise ser una princesa Disney”

La actriz interpreta a Vanellope von Schweetz, la protagonista de Ralph Breaks the Internet (Wreck-It Ralph 2)

Sarah Silverman no tiene pelos en la lengua. La comediante, productora y escritora estadounidense de origen judío de 47 años utiliza la sátira para abordar temas sensibles como la política, la religión o el sexismo.

Sin ir mas lejos este viernes, después de recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, Silverman apareció en el programa “Real Time with Bill Maher” de HBO y lanzó una fuerte crítica al presidente Trump: “En un momento en que los crímenes contra judíos han aumentado un 57% desde que este imbécil es presidente, no se me escapa que soy muy afortunada en recibir una estrella y no tener que coserla en mis ropas”.

Silverman llevaba toda la semana en Los Ángeles en plena promoción de “Ralph Breaks the Internet” (“Wreck-It Ralph 2”), película de animación de Disney que se estrena el 21 de noviembre, en la que pone voz a Vanellope von Schweetz, la niña amiga de Ralph y piloto de carreras del videojuego Sugar Rush que ya se considera oficialmente una princesa Disney, un icono que para Silverman no siempre fue una buena referencia.

“Yo nunca quise ser una princesa Disney”, confiesa Silverman en entrevista con este diario. “Pero así es exactamente cómo quería que fuera: una chica con una cintura alcanzable y ropa cómoda“.

En el film, Vanellope se encuentra con todas las princesas de la historia de Disney en una escena memorable para la que el estudio grabó a las voces de originales de Blancanieves, la Cenicienta, Ariel de la Sirenita, Pocahontas, Mulan, Elsa, y Anna de “Frozen”, incluso Moana, entre otras. Las princesas, sorprendidas en un primer momento por el aspecto de Vanellope, la aceptan rápidamente como una más y terminan vestidas con ropa moderna y casual como ella.

“Las princesas Disney fueron modelos a seguir para las niñas y eso ya no funciona más”, apunta Silverman. “Pero ahora el calibre de los personajes femeninos en películas de Disney ha cambiado tanto… Estoy contenta de ser la última de la saga en un mundo que ha evolucionado y esperemos [cruza los dedos] que siga evolucionando”.

“¡Fue tan épico!”, exclama Silverman sobre la escena con todas las princesas juntas. “No podía creer que pudieran traer a todas las voces originales. Es un testimonio a Disney… al progreso de Disney”.

Princesa con canción y todo

Como toda princesa Disney, Vanellope tiene su canción en la película, “A Place Called Slaughter Race”, que canta la propia actriz.

“Es increíble tener mi propia canción de Alan Menken [compositor de clásicos como “La Sirenita” y “La Bella y La Bestia”]. Uno de mis musicales preferidas es “Little Shop of Horrors” (1986), así que grabar, cantar y hacerme amigo de él fue un sueño hecho realidad”, asegura Silverman, que había cantado en anteriores ocasiones, pero no actuando dentro de un personaje.

“Es un instrumento diferente. Trataba de agudizar mi voz al registro más alto posible y además tratando de llegar a las notas más altas. Pero era Vanellope cantando, así que estaba bien. Creo que quedó bien. Fue muy divertido”, comenta.

En la mayoría de película de animación las voces se graban por separado y los actores no coinciden en el estudio, pero en este caso Silverman y John C. Reilly, que vuelve a dar voz a Ralph, grabaron juntos.

“¡Es tan divertido y da tanto fruto”, explica. “Improvisamos y nos ayudamos uno al otro. Actuar es reaccionar a la persona con la que estás hablando. Cuando estás solo en una cabina no hay espacio para encontrar cosas nuevas”.

‘Cosas nuevas’ para un personaje que Silverman ya interpretó en “Wreck-It-Ralph” en 2012 y cuya voz tuvo que volver a buscar cinco años después.

“Me preguntaba, ¿cómo era la voz? Pero lo que hago es ir siempre a lo más arriba”, dice imitando a su personaje con su característica voz aguda. “Se trata de buscar el mismo sentimiento dentro de mi cabeza y mi garganta”.