Mexicano que noqueó en UFC terminó en el hospital y hasta se tomó foto con su rival

De esto se tratan las #MMA . @koreanzombiemma es un guerrero. Me siento honrado de haber tenido la oportunidad de combatir en contra de ti , esta ha sido la pelea más dura que he tenido y la más significativa también. @koreanzombiemma que te recuperes pronto guerrero! . @ufc @ufcespanol . This is how #MMA is treated. @koreanzombiemma is a warrior. I am honored to have had the opportunity to fight against you, this has been the toughest fight I have ever had and the most significant one as well. @koreanzombiemma you recover soon warrior! . @ufc @ufcespanol