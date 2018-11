¿Cómo puedo ingresar a Estados Unidos un auto que no tiene un certificado de conformidad?

Antes de importar el vehículo no conforme, asegúrese de que haya un ICI que sea elegible y esté dispuesto a importar su vehículo y que esté preparado para pagar los cargos de ICI

La agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de USA (CBP, por sus siglas en inglés) es la encargada de regular la entrada de importaciones y personas a USA. Esta agencia es muy estricta y para que una persona pueda egresar algún objeto (como un auto) por si misma, requiere de la ayuda de un expertos con experiencia en exportaciones.

Previamente, te habíamos informado acerca de cómo importar un auto a USA, sin embargo, en el caso de los vehículos de conformidad la situación cabía ya que otras agencias se involucran en este tipo de trámite.

“Las agencias federales que regulan la importación de vehículos que no son de USA o no conformes son la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Departamento de Transporte (DOT), Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) de USA Y el Servicio de Impuestos Internos (IRS)”, explica la CBP en su sitio web.

Las agencias de EPA y Dot prefieren que los autos extranjeros no sean importados a USA, ya que su diseño no fue hecho para circular por USA. Por otra parte, aquellos vehículos que tienen más de 25 años de edad ya no son sujetos a regulaciones por parte de EPA y DOT, por lo que un vehículo de esta edad pudiera ser ingresado más fácilmente.

“La EPA permitirá la importación de un vehículo no conforme solo si reúne los requisitos para la exclusión o una exención, o si es importado por un importador comercial independiente (ICI), que es titular actual de un certificado de conformidad válido de la EPA”, añade la CBP.

Los ICIs ayudan a facilitar estos trámites y una persona estará más tranquila sabiendo que su vehículo estará a suelo americano con todo el orden de la ley.

Proceso

El ICI debe conservar la custodia del vehículo hasta después de que el éste haya cumplido con todos los requisitos de la EPA (si califica). Antes de importar el vehículo no conforme, asegúrese de que haya un ICI que sea elegible y esté dispuesto a importar su vehículo y que esté preparado para pagar los cargos de ICI, y espere el tiempo necesario. Hay exenciones que se aplican a situaciones de dificultades extremas, vehículos importados temporalmente y vehículos extranjeros que son idénticos a las versiones de USA. Se puede obtener información adicional sobre exclusiones y exenciones en el sitio web de la EPA.

El vehículo también debe cumplir con todos los Estándares de Seguridad de Vehículos de Motor Federales (FMVSS) aplicables del DOT para ser importado. Si no lo hace, el importador debe contratar a un Importador Registrado por el DOT (RI) para que cumpla con los requisitos, y publicar una fianza DOT por una vez y media el valor del impuesto del vehículo. Este bono es adicional al bono de entrada normal de la CBP requerido para vehículos no conformes, que es 3 veces el valor sujeto a impuestos del auto.

Por último, si el automóvil cumple con los requisitos de la EPA, pero no con los DOT, entonces el importador puede importar el automóvil, aunque las copias del bono DOT y el contrato con un RI deben adjuntarse al formulario HS-7 cuando se envíen a CBP.