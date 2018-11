¡Qué pase el desgraciado! Laura Bozzo, ¿odia a los hombres tras traición de Cristian Zuárez?

La polémica presentadora no piensa en enamorarse nuevamente

Ahora que Laura Bozzo demandó por extorsión a su expareja, Cristian Zuárez, la conductora asegura que no piensa volverse a enamorar porque los hombres son infieles por naturaleza. La peruana compartió que le pusieron el cuerno y que ahora se encuentra enfocada en lo que será su nuevo programa de televisión.

“No me quiero volver a enamorar…. Los hombres son todos unos hijos de la chin…, ahora me siento libre. Cristian Zuárez ya está demandado, ya está en la fiscalía, creo que este tipo de guerra se gana en los tribunales… Él realmente es incongruente: primero dice que ama a Laura Bozzo y luego sale con me das tanto o te demando”, dijo en en entrevista para Grupo Cantón.

Laura descubrió que la engañaban. “El desgraciado ya tiene cuatro años con su amante, ya se comprobó que estando conmigo se metía con ella, pero que Dios lo bendiga por siempre. No me dolió verlo con ella, sentí un gran alivio, sentí que me quité un peso de encima. Ahora siento que llegaré más alto con mi carrera, voy a recuperar el tiempo que ese señor me boicoteó, me creó problemas en Televisa, Telemundo y en todos lados”.

Acerca de su nuevo programa que estará vinculado a las redes sociales, dijo: “El programa va a estrenarse el próximo año, con cambios que no puedo revelar aún, será una mezcla de reality show y dramatización. Ayudando en todos lados, en la cárcel de Acapulco, en Venezuela y por todos lados. Seré exclusiva de Televisa mientras tenga vida”, concluyó.