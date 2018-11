Vídeo viral de gato diciendo “ya no más” durante el baño genera polémica y críticas

Uno nunca sabe ni imagina que su mascota se pueda convertir en tendencia mundial

A pocos gatos les gusta el agua, por lo que un bañar a un felino se convierte en todo un acontecimiento. Cuando el gatito protagonista de esta historia regresó a casa lleno de lodo, su dueña no pudo hacer otra cosa que llevarlo directamente a la ducha.

No sospechaba que ese espontáneo vídeo que grabó se convertiría en tendencia mundial en redes.

Como no podía ser de otro modo, el gato se resistía al baño. Estando ya todo mojado, el gatito comenzó a pedir terminar con la operación. Ya había tenido suficiente agua y champú y así lo expresó. Literalmente. No es que maullara, que obviamente sí, pero es que claramente se distingue como “dice” ya no más, en inglés no more.

Al escucharlo, la mujer tomó su celular y lo grabó. Inmediatamente después, al ver que el gatito estaba tan incómodo, y para evitarle más estrés y sufrimiento, decidió finalizar el baño.

Pero lo mejor estaba por llegar: la popularidad que se ganó en poco tiempo.

Y con el éxito también llegaron las críticas. Mientras muchos se sorprenden de que claramente diga “ya no más” y les pareció divertido, otras personas la acusaron de maltrato animal a la joven.

A pesar de que el video se publicó hace un tiempo y lleva más de 5 millones de reproducciones en redes, ha vuelto a abrir el debate sobre lo que es lícito o no en cuanto al respeto animal.

Son muchos los que buscan lucrarse en internet y no dudan en explotar y maltratar a sus mascotas.

Tampoco los niños se libran de las ganas de los padres de convertirlos en estrellas y cada vez son más los que se dedican a grabarles, convirtiéndolos en pequeñas celebrities de YouTube. Hay familias que deciden incluso grabar toda su vida juntos y actividades.

Pero los expertos advierten del lado oscuro de estas prácticas y de los peligros de exponer a los niños de este modo.

Según informa la revista Time, los psicólogos infantiles afirma que la mayoría de los niños son muy resistentes y pueden adaptarse a las circunstancias en las que son educados, incluida la fama, pero advierten de que existen peligros, puesto que los niños necesitan algo de privacidad para poder cometer errores, sin ser juzgados.

También necesitan padres que sean sus protectores, no sus empleadores.

Nadie debe ser un negocio, ni las mascotas ni los niños.