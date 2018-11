Acoso: Zoë Kravitz afirma que Lily Allen la besó en contra de su voluntad

"Sí, me atacó", dijo la joven actriz en una entrevista reciente

Tal y como ella misma había prometido, la publicación del libro de memorias de Lily Allen -‘My Thoughts Exactly’– ha sacado a la luz un sinfín de anécdotas sobre su vida privada a cada cual más explosiva: desde el breve romance que mantuvo con Liam Gallagher durante un viaje a Japón, a las aventuras de una noche que mantuvo con varias prostitutas durante su gira ‘Sheezus’ o cómo acabó besándose con Zoë Kravitz durante una noche de fiesta cuando la joven y su banda Lolawolf ejercieron de teloneras para ella.

Esa última anécdota es una de las pocas en que se puede comparar la versión de las dos partes involucradas –Zoë y Lily– gracias a que la actriz de ‘Big Little Lies’ se ha pronunciado ahora al respecto a su paso por el programa ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen‘, y su recuerdo de lo ocurrido es muy diferente al de la cantante británica.

Para empezar, Zoë no dudó en ridiculizar a Lily cuando le preguntaron cómo le había sentado que la artista revelara sus intimidades en su libro respondiendo muy seria: “¿Quién es Lily Allen?”, lo que puso a Eddie Redmayne -su compañero de entrevista y de reparto en ‘Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald’- en un aprieto, ya que él se apresuró a afirmar de forma completamente inocente: “Es la voz de toda una generación, por cierto. A mí me encanta”, al creer que Zoë no sabía genuinamente de quién le estaban hablando.

“No, no te gusta”, le espetó rápidamente ella, para aclarar que sí sabía quién era la intérprete y que no tenía precisamente una buena opinión de ella.

“Si por besar quería decir que me atacó, entonces sí. Me atacó“, afirmó Zoë, recalcando una vez más: “Sí, me atacó” ante el estupor del presentador y de Eddie. “Y no, no fue (como lo contó en el libro). Lo narró como si fuera algo que yo quería en ese momento“.

Para zanjar el tema y lanzar una última pulla a Lily Allen, se limitó a comentar: “No creo que nadie leyera el libro“.