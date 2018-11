Ex de David Bisbal, Elena Tablada, revela algunos conflictos que acabaron con su relación

La diseñadora y el cantante han estado envueltos en polémica

Elena Tablada, ex pareja de David Bisbal, rompió el silencio sobre algunos de los conflictos que la llevaron a separarse del intérprete en una entrevista para la revista ¡Hola!.

“Me pusieron de vaga, de no trabajar, de aprovechada… Estaba viviendo mi historia de amor en mi burbuja, y al mismo tiempo me atacaban por todos lados… sin saber por qué“, explicó Tablada.

La diseñadora de origen cubano reveló que una situación determinante fue su embarazo en 2009, pues lo considera como una experiencia agridulce por la reacción del intérprete.

“Cuando descubrí que estaba embarazada, no sabía cómo decírselo a David. Su reacción, y la de su entorno, no me gustó. Llevábamos seis años, y aun así mi embarazo fue súper solitario“, confesó, “pensé que, por fin, mi pareja me daría mi lugar… pero no. He nadado siempre a contracorriente”.

El nacimiento de Ella, la hija de la pareja, trajo más desgaste a la relación y fue por eso que meses después llegó a su fin.

Tras 14 de conocerse y casi una década de haberse distanciado, Tablada considera que la situación no está próxima a resolverse, pues mantiene una disputa legal con Bisbal.

“Estos 14 años he estado callada y he sido yo la que ha permitido que se diga todo lo que se dice de mí, que se haya creado un personaje que no tiene nada que ver conmigo, que me insulten en mis redes sociales. Yo he permitido todo… hasta que el padre de mi hija dijo una barbaridad tan grande como que comercializo con ella, que es lo más lamentable que puede decir alguien, sabiendo que es mentira“, describió la diseñadora, “es muy triste que exista esta guerra, pero ante los ataques he tenido que decir basta”.

Actualmente Tablada prepara su boda con Javier Ungría, un abogado de 37 años, pero considera que antes de iniciar un nuevo ciclo, debe cerrar el anterior.