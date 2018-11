Beneficiarios de seguro de salud ‘My Health LA’ preocupados por posibles recortes al programa

El próximo martes la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles votará sobre el programa My Health LA

Después que le quitaron un programa de ayuda financiera para la salud hace unos años, Lucia Mendoza se preocupó porque no tenía la posibilidad de adquirir un seguro médico.

“Entonces, buscando alguien me dijo del programa My Health LA”, recuerda Mendoza de 52 años.

My Health LA (MHLA) es un programa de atención médica sin costo para las personas de bajos ingresos, sin importar su estatus migratorio, que viven en el Condado de Los Ángeles.

Mendoza dijo que desde que se inscribió en el servicio MHLA hace dos años ha mantenido su condición de tiroides bajo control. Ella visita al médico cada tres meses para tratamiento de esta condición.

“Me hacen los exámenes y me sacan sangre. Aquí, esta clínica me tendió la mano y estoy muy agradecida”, dijo Mendoza sobre la St. John’s Well Child and Family Center del sur de Los Ángeles, una de las clínicas que proveen el servicio de MHLA.

Recortes al programa de salud gratuito

MHLA es gratis para individuos y familias que no tienen y no pueden obtener seguro médico gubernamental como Full-Scope Medi-Cal. Unas 200 clínicas sin fines de lucro llamadas “Socios de la Comunidad” proveen los servicios de atención médica en el condado.

Sin embargo, la noticia de un posible recorte de fondos para el programa MHLA tiene preocupados a los pacientes y proveedores de atención médica.

Jim Mangia, presidente y CEO del St. John’s Well Child and Family Center, dijo que el condado tiene una crisis de presupuesto e inicialmente se había pensado hacer recortes a programas como MHLA.

Sin embargo, han habido pláticas entre la Junta de Supervisores del condado y las clínicas que sirven a MHLA para prevenir cortes futuros. “Estamos hablando y las conversaciones se ven positivas, pero queremos asegurarnos de que sean responsables que los servicios continuarán”, dijo Mangia.

Agregó que el condado de Los Ángeles fue el primero en la nación en ofrecer seguro médico a las personas, sin importar su estatus migratorio “y eliminar ese compromiso sería un error”.

“Muchos de nuestros pacientes son inmigrantes que por su estatus indocumentado no pudieran ver a un doctor [sin el programa MHLA]”, recalcó Mangia.

De efectuarse los recortes, en la clínica St John’s se verían afectados alrededor de 25,000 pacientes y a nivel del condado de Los Ángeles unas 160,000 personas.

Entre estos pacientes figura Judith López, quien padecía de una tos sin cesar.

“Pasaba yo con tos hasta por seis meses y los antibióticos que me dieron aquí son los que me la quitaban”, dijo López. “Los doctores son muy amables y se abren con los pacientes. Aquí si les importamos”.

Una situación similar enfrentó Eustaquio López, de 52 años, quien padece de diabetes.

“He tenido esta condición por más de 12 años. Antes tenía Medi-Cal, pero me lo quitaron y no me alcanza de mi bolsa para pagar”, explicó.

Él también se inscribió al programa MHLA y desde hace dos años le ayuda a costear sus citas al doctor, al igual que sus medicamentos.

“Yo vengo cada mes o cada dos meses a cita y todos los miércoles a clases de nutrición”, dijo López. “Me gusta toda la atención medica que me dan”.

Las opciones, si hay recortes

Mendoza dijo que ella no podría costear un seguro de salud médico de su bolsillo, pero sí estaría dispuesta a dar un pago de acuerdo a sus posibilidades con tal de que no quiten el programa MHLA.

“Si no hay presupuesto, que nos cobren aunque sea unos 20 dólares por cita. Eso no es mucho y todos tenemos ese dinero”.

Judith concordó con la idea.

“Es importante unirnos. Todos ocupamos el acceso médico y pagar algo asequible con gusto lo damos”, dijo la mujer, quien también es pre diabética. “Si no tuviera la ayuda tengo que pensar qué compro, si comida o pago la clínica y la medicina”.

La Junta de Supervisores tiene planeada una votación el martes 20 de noviembre para determinar ciertos cambios en el programa MHLA que incluyen enmiendas al acuerdo del programa MHLA con las clínicas de Community Partner para efectuar mejoras al programa relacionadas con la atención al paciente, auditorías anuales, subvenciones mensuales, así como tasas de financiación y pagos.

Una caravana de clínicas comunitarias, sindicatos y grupos de derechos de inmigrantes tienen planeado presentarse poco antes de la votación frente al edificio de la Junta de Supervisores el 20 de noviembre a partir de las 9:00 a.m.

El edificio LA County Hall of Administration esta localizado en el 500 W. Temple Street en el centro de Los Ángeles.

Para más información contacte al organizador Miguel Paredes al (323) 447-2591 o por email a mparedes@wellchild.org