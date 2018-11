Natalia Lafourcade y el desprecio a Maluma en los Latin Grammy es el nuevo éxito y tendencia en Twitter

La reacción de la cantante la ha convertido en la sensación de las redes sociales

El Latin Grammy le brindó a Maluma su primer gramófono, y lo coronó en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop. Las cámaras no solo captaron el momento de la entrega del galardón, cuando el colombiano estaba en el escenario, sino también el rostro, los ojos y la leve sonrisa de Natalia Lafourcade. Ésta se convirtió, según muchos usuarios de Twitter, en el rostro, reflejo y reacción de todos aquellos que están en contra de las canciones de Maluma, y del mensaje que éste y otros reguetoneros mantienen en contra de la mujer -como objeto- en sus letras.

La fiesta de memes no se hizo esperar, pero más que añadirle algún mensaje a la imagen, el uso de la reacción ha servido como único referente para despreciar no solo al artista, sino también al género y cualquier otra situación, evento o persona que amerite esa particular mirada. Esta reacción ha convertido a la cantante en una de las tendencias más fuertes en redes como Twitter.

A continuación les compartimos algunos de los mensajes que se realizaron en Twitter a raíz de la victoria de Maluma en los Latin Grammy. Pero cabe señalar también que la mexicana se llevó el gramófono por Mejor Álbum Folclórico gracias a su producción ‘Musas’.

¡Gracias por existir Natalia @lafourcade me hiciste el día! pic.twitter.com/UT1UasqUFg — Alejandro Johnson C. (@alexjohnsonc) November 16, 2018

Natalia Lafourcade al escuchar que el ganador es Maluma y entender el estándar tan bajo de música que tenemos actualmente. pic.twitter.com/HJxgbd4ZhO — ELE (@elE_L_E) November 16, 2018

La cara de Natalia Lafourcade deja en claro qué piensa de Maluma y el reggaetón #LatinGRAMMY#LatinGrammyTNT pic.twitter.com/13DhIkrRRY — Cesar Acosta (@cesaracostamx) November 16, 2018

Y ahora un poema: (La cara de Natalia Lafourcade expresando lo que muchos pensamos del reggaetón) pic.twitter.com/sK7X5E7kNW — Diani L. Cadena (@D22_04) November 16, 2018

Cuándo sabes que el #LatinGrammy es una gran farsa, porque premian a los reggaetoneros que solo aportan:

—Misoginia

—Aullidos en lugar de canto

—Malas canciones

Todos somos *Natalia Lafourcade* pic.twitter.com/FU9NOsfRkn — 💕Nubia Arizaga💕 (@NubiaArizaga) November 16, 2018

Todos somos Natalia Lafourcade 😂 pic.twitter.com/gRbJaXoRO0 — Glenda Sequeira (@glendiux16) November 16, 2018