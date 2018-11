Schifrin recibe Óscar de manos de Clint Eastwood: “¡Misión cumplida!”

Componer para cine me ha dado una vida de felicidad y creatividad, y este Óscar es la culminación de un sueño. ¡Misión cumplida!"

El compositor argentino Lalo Schifrin recibió el Óscar honorífico de manos de Clint Eastwood, uno de sus grandes colaboradores en el cine, y culminó su discurso con la frase: “¡Misión cumplida!”, en alusión a “Mission: Impossible”, la sintonía por la que es conocido mundialmente.

“Creo que hemos hecho ocho películas juntos, Lalo. ¿Puedes subir y ayudarme a recordarlas? No puedo ver bien la pantalla”, dijo Eastwood desde el atril de la sala Ray Dolby Ballroom, de Hollywood, donde se celebró la ceremonia.

Eastwood, de 88 años, ayudó a subir las escaleras a Schifrin, de 86, mientras sonaba la banda sonora que hizo historia en la televisión de la década de 1960 y que ha acompañado a Tom Cruise en seis películas de gran éxito.

“Sin esa música, Cruise habría fracasado en su primera misión y no habría habido cinco secuelas”, apuntó divertida la intérprete Kathy Bates, que actuó en “The Bridge of San Luis Rey”, cinta que contó con música del argentino.

Eastwood presentó a Schifrin con cariño y recalcó que les une el amor que ambos profesan por el jazz, además de sus películas juntos como “Dirty Harry” y sus secuelas.

“El jazz era una música que se consideraba inmoral en mis tiempos”, reconoció Schifrin sobre el escenario “No podía ir a comprar música de ese tipo porque estaba prohibido. Pero la música no tiene límites. Es un lenguaje universal”, declaró.

En pleno discurso, Eastwood le comentó: “¿Te vas a llevar ya el Óscar?”. Y el artista le replicó: “Tal vez. Me estás saboteando el discurso”, provocando las risas de los espectadores.

La Academia de Hollywood emitió un emocionante clip repasando la trayectoria del músico, candidato a seis Óscar y autor de bandas sonoras tan icónicas como “The Cincinnati Kid” (1965), “Cool Hand Luke” (1967) o “Bullitt” (1968)

“Este premio me emociona profundamente. Hoy recuerdo a mis padres, profesores, amigos, familia… y especialmente a mi mujer. Componer para cine me ha dado una vida de felicidad y creatividad, y este Óscar es la culminación de un sueño. ¡Misión cumplida!”, afirmó.

“Muchas gracias, amigos”, agregó en español.

La Academia de Hollywood entregó también un Óscar honorífico al publicista Marvin Levy, la actriz Cicely Tyson y los productores Kathleen Kennedy y Frank Marshall.

Levy, que ha trabajado durante más de cuarenta años con el cineasta Steven Spielberg, es el primer publicista que recibe este reconocimiento gracias a sus esfuerzos en campañas para obras como “Kramer vs. Kramer”, “Close Encounters of the Third Kind”, “E.T. The Extra Terrestrial”, “Back to the Future”, “Schindler’s List”, “Saving Private Ryan”, “American Beauty”, “Gladiator” o “Lincoln.”

“No me puedo creer que esté pensando esto. Es lo más sorprendente que me ha pasado. Recibo este reconocimiento con gran humildad. Es un honor increíble”, dijo Levy.

“La gente nunca ha sabido muy bien a qué me dedicaba. Bueno, al menos ahora saben que me dieron un Óscar por ello”, agregó entre risas.

Por su parte, la actriz Cicely Tyson, cuya filmografía incluye las cintas “Fried Green Tomatoes” (1991) o “The Help” (2011), se disculpó con John Bailey, presidente de la Academia, porque cuando la llamó para darle la noticia del Óscar, se quedó “paralizada”.

“No podía hablar. Solo lloraba. No dije nada, ni gracias, así que aprovecho para darlas ahora”, indicó divertida.

“Hay que tener fe y confianza, creer en lo que haces” señaló la artista, que cumplirá 94 años en diciembre. “Mamá, sé que no querías que me dedicara a esto, pero lo hice y aquí está (el Óscar). Siento que es una culminación. Dios os bendiga”, manifestó.

Por último, Kennedy y Marshall recogieron el Óscar de manos de Spielberg. En el caso de Kennedy, es la primera mujer que gana el trofeo Irving G. Thalberg, un reconocimiento que distingue a productores cinematográficos con una carrera excepcional.

La filmografía de ambos incluye títulos como “The Sixth Sense” (1999), “Seabiscuit” (2003), “Munich” (2005) y “The Curious Case of Benjamin Button” (2008).

“Estoy muy orgullosa de ser la primera mujer en ganar. Pero no soy la primera que lo merece y sé con seguridad que no seré la última en ganarlo”, señaló Kennedy, presidenta de Lucasfilm y arquitecta del universo de películas de Disney sobre la saga “Star Wars“.

La Academia decidió cancelar la alfombra roja previa al evento por las decenas de muertos y centenares de desaparecidos provocados por los fuegos de California.

La velada supuso la décima edición de los Premios de los Gobernadores, un evento más discreto, sin transmisión en directo y con muchos menos invitados que la ceremonia de los Óscar.

A la gala acudieron artistas como Lady Gaga, Harrison Ford, Ethan Hawke, Alfonso Cuarón, Diego Luna, Lin-Manuel Miranda, Spike Lee, Lupita N’Nyong’o, Emma Stone o Michael B. Jordan, entre otros