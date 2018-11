Carla Estrada contraataca y se defiende de Niurka Marcos por supuesto romance con William Levy

La productora de Televisa sacó las garras al haber sido ofendida por la autonombrada "mujer escándalo"

Carla Estrada ha roto el silencio después de que Niurka Marcos asegurara que la productora tuvo un romance con William Levy. La autonombrada “mujer escándalo” hizo las declaraciones por defender a su exmarido Juan Osorio, que a su vez trae un pleito con el actor cubano después de que el productor lo llamara “malagradecido” por no querer volver a hacer telenovelas en México.

Estrada, quien fue la primera productora con la que Levy trabajó en Televisa en la telenovela “Pasión”, tuvo sólo palabras bonitas para el galán.

“William es una bellísima persona que cuando le hemos ofrecido buenos proyectos el ha estado dispuesto y feliz de la vida trabajando con nosotros. Le encanta México, los tacos y las mexicanas“, dijo al programa “Un nuevo día” de Telemundo.

Sobre lo dicho por Marcos, Estrada no hizo mucho caso ya que la cubana no la conoce personalmente.

“Me duele, me da tristeza que una mujer, que realmente no creo que tenga ninguna autoridad moral…. Ni somos grandes amigas, ni conoce realmente mi trayectoria, ni mi persona, como para que se exprese así de mi. Finalmente, cada quien, es una mujer que yo respeto y definitivamente no creo que tenga motivos para hablar así de mi“, agregó.

La productora de títulos como “Sortilegio”, “El privilegio de amar” y “Amor real”, le aconsejó a Osorio ofrecerle a Levy un buen proyecto para que no se pudiera resistir. En cuanto a Niurka, sólo le mandó bendiciones y esperaba que estuviera rodeada de amor así como ella misma.