Selena Gomez sería la ‘amiga falsa’ de Demi Lovato

Hay una teoría que apunta a que las cantantes ya no son amigas

Demi Lovato ha respondido a varios comentarios de sus fans en Instagram en los que criticaban su decisión de despedir a una antigua colaboradora para afirmar que esa persona -cuya identidad no ha revelado- había traicionado su confianza concediendo exclusivas tras su ingreso el pasado verano

Tras recibir el alta del centro de rehabilitación en que había estado recibiendo tratamiento a raíz de la sobredosis que sufrió el pasado verano, la intérprete de “Heart Attack” ha ido retomando paulatinamente su actividad en la esfera virtual y algunos de los comentarios de sus seguidores con que se ha topado estos últimos días no le han hecho ninguna gracia.

Este mismo fin de semana la cantante no ha dudado en responder directamente a unas publicaciones muy duras para con su séquito de asistentes y demás ayudantes difundidas a través de una de las conocidas como ‘cuentas fans’, en la que se afirmaba que su equipo estaba “podrido” y solo se preocupaba por el beneficio económico, y criticaban además la decisión de la artista de despedir a Dani Vitale, una de sus bailarinas. Esa joven acaparó un sinfín de titulares en las semanas posteriores al ingreso de Demi al ser acusada de proporcionarle las drogas que casi le cuestan la vida y de ejercer una mala influencia en general sobre ella, algo que la primera negó a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Esas críticas no han gustado nada a Demi, que ha contraatacado de la siguiente manera: “No tienes ni idea de lo que estás hablando. Los amigos de verdad no conceden entrevistas sobre ti cuando acabas de sufrir una sobredosis“, aseguró tajante en la sección de comentarios de esa publicación. Poco después volvió a recurrir a su Instagram para aclarar en otro comentario que no estaba refiriéndose a Dani Vitale.

Queda entonces la duda de sobre quién estaba hablando la cantante. Muchos consideran que la mencionada publicación y la contestación de la estrella hacían referencia en realidad a Danielle Martin, su antigua entrenadora de jiu jitsu que concedió una entrevista a Radar Online pocas horas después de su traslado al hospital detallando cómo había encontrado a la celebridad cuando se reunieron apenas un día antes.

Algunos de sus fans han ido un paso más allá y han apuntado a que Demi podría estar incluyendo dentro de esa categoría de ‘falsos amigos’ a Selena Gomez debido a que esta se pronunció -de forma muy escueta, todo sea dicho- acerca de la última recaída de su antigua compañera de Disney Channel en una entrevista a la revista ELLE en septiembre, para reiterar el cariño que aún sentía hacia ella y asegurar que se había puesto en contacto de forma privada tras enterarse de su último bache de salud a pesar de que de cara al público hacía tiempo que no se les conocía ningún tipo de interacción.

Esa teoría se apoyaría además en el hecho de que Demi ha dejado de seguir recientemente a Selena en Instagram, después de que esta última hiciera lo propio hace meses en su última purga en esa plataforma.

Por el momento Demi no ha querido aclarar ese misterio, aunque lo que sí está claro es que tras su regreso a la vida pública ha hecho una criba entre su círculo de allegados para eliminar a quienes no considera merecedores de su confianza.