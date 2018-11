Trump se da otro cariñito: ¡10 de calificación!

El mandatario también afirma que no está interesado en un tercer periodo de gobierno

El presidente Donald Trump no tiene empacho en autocalicarse con un A+ o lo que es lo mismo ¡un 10!

“Creo que estoy haciendo un gran trabajo. Tenemos la mejor economía en mucho tiempo”, dijo en entrevista con Fox News. “Lo estamos haciendo muy bien. Habríamos estado en guerra con Corea del Norte si, digamos, esa administración siguiera adelante”.

El mandatario fue presionado por Chris Wallace sobre qué calificación se daría, el presidente no lo dudó ni un momento: “Me daría a mí mismo. Yo miraría, odio hacerlo, pero lo haré. Me daría un A+, ¿Es eso suficiente? ¿Puedo ir más alto que eso?”

El republicano agregó que no tiene planes de enmendar la Constitución de los Estados Unidos para postularse para un tercer mandato.

“No. No”, respondió Trump, cuando fue planteada por Wallace. “Simplemente no sucederá, no es así. Creo que el límite de ocho años es algo bueno, no algo malo”.

La mejor calificación para el presidente sería su reelección y, según la última encuesta de la Universidad de Monmouth, un poco más de 3 de cada 10 estadounidenses quieren verlo ganar un segundo mandato en la Casa Blanca.

Aunque el índice de aprobación del republicano se mantiene bastante estable en el 43 por ciento, sólo el 37 por ciento de los votantes registrados quieren su reelección, en comparación con el 58 por ciento de los votantes que quieren a alguien nuevo en la Oficina Oval en enero de 2021.