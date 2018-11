Comienza la inscripción de seguro de Salud en Covered California

Nanette Díaz Barragán es abogada y es la Representante del distrito 44 de California

El período de inscripción abierta para obtener un seguro de salud a través de Covered California ha comenzado y permanecerá abierto hasta el 15 de enero, dándole tres meses para solicitar un seguro de salud barata y de calidad. Se le advierte que aunque parezca que tiene mucho tiempo para inscribirse, hay pasos cruciales que debería tomar antes de enviar su aplicación y elegir un plan.

Si ya está inscrito en un seguro de salud a través de Covered California, es importante que no se pierda el período de inscripción abierta porque cuando se termine el periodo, no podrá hacer cambios a su plan de salud. Nadie planea enfermarse o lastimarse, pero la mayoría de las personas necesitan tratamiento por una enfermedad o emergencia, y el seguro de salud ayuda a cubrir aquellos costos. Siempre es mejor estar preparado y tener seguridad y tranquilidad para usted y su familia. A menos que tenga “eventos calificados” como tener un bebé o casarse, no podrá actualizar su seguro hasta el próximo período de inscripción. En el caso de que tenga un “evento calificado”, es posible que califique para un período de inscripción especial que le permite inscribirse en cobertura.

Cuando solicite un seguro de salud, asegúrese de tomarse su tiempo para revisar todas sus opciones. Cada plan tiene diferentes niveles de cobertura y beneficios esenciales de salud, por lo que es una buena idea revisar detalladamente cada plan para ver cuál funcionaría mejor para usted y su familia.

También es importante saber que la cobertura de atención médica de una persona no comienza inmediatamente después de enviar una solicitud. Por ejemplo, si se inscribe en la cobertura antes del 15 de diciembre, su plan no estará vigente hasta el 1 de enero. Si se inscribe después del 15 de diciembre y cumple con la fecha límite del 15 de enero, su cobertura no comenzará hasta el 1 de febrero.

Desde su comienzo en 2010, la Ley de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) ha ayudado a aproximadamente 20 millones de estadounidenses en todo el país al darles acceso a seguros de salud a través de mercados como Covered California. Durante mi tiempo en el Congreso, he luchado para preservar y proteger la ACA para que pueda continuar sirviéndole a usted y a su familia. Ahora, mis colegas y yo estamos trabajando para reducir los costos aún más bajos para todos los estadounidenses.

Como su miembro del Congreso, continuaré asegurándome de que seguros de salud sean una prioridad principal en el Congreso para que usted y su familia reciban la atención médica más barata y de la mejor calidad posible. Si vive en el Distrito Congresional 44 y necesita ayuda para inscribirse, comuníquese con mi oficina al (310) 831-1799. Tenemos personas que pueden tratar a contester preguntas sobre la cobertura.