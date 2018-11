Una escuela enfrenta gran crisis de varicela por niños sin vacunar por motivos religiosos

Actualmente, 48 estados permiten exentar a los niños de los requisitos de vacunación por razones religiosas

Un brote de varicela afectó a una escuela primaria de Carolina del Norte.

La escuela tiene una de las tasas de exenciones de vacunación por motivos religiosos más altas del estado, según informaron las autoridades.

El viernes se reportó el caso número 36 del virus de la varicela, informó un vocero de Asheville Waldorf School, según el Asheville Citizen Times.

De los 152 niños inscritos en la escuela, 110 no han recibido la vacuna para protegerse contra el virus, que se manifiesta en una erupción parecida a un grano y puede causar picazón, cansancio y fiebre.

La erupción, generalmente, aparece primero en el estómago, la espalda y la cara de la persona afectada, y puede extenderse por todo el cuerpo, causando entre 250 y 500 granos con picazón, de acuerdo a las notas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos.

La varicela puede ser grave, especialmente en bebés, adultos y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

“La gente no cree que sea una enfermedad grave, y para la mayoría no lo es. Pero no es así para todos “, informó la Dra. Jennifer Mullendore, funcionaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Buncombe, a Citizen Times.

Señaló que entre dos y tres niños de cada 1,000 infectados con el virus tienen que ser hospitalizados.

Desde que se puso a disposición en los EE. UU. en 1995, la vacuna contra la varicela ha prevenido más de 3.5 millones de casos de varicela, 9,000 hospitalizaciones y 100 muertes por año, según los Centros para el Control y Prevención de enfermedades.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte rastrea la tasa de niños preescolares cuyos padres han reclamado una exención religiosa que les permite no vacunar a sus hijos.

Durante el año escolar 2017-2018, Asheville Waldorf tuvo la tercera tasa más alta de exenciones religiosas para las vacunas en el estado, según los datos obtenidos por Citizen Times. Diecinueve de los 28 estudiantes de preescolar que se inscribieron ese año tenían una exención de al menos una vacuna requerida por el estado para inscribirse en la escuela.