Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Aprovecha el fin de semana largo para disfrutar de los shows de teatros y eventos musicales que se ofrecen en la ciudad

Jueves 22

Estreno en El Capitán

El teatro El Capitán (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) está celebrando de una forma muy peculiar la llegada a los cines esta semana de “Ralph Breaks the Internet”. Además de ver esta cinta animada, los asistentes se podrán tomar selfies en el mural con el tema de internet que está montado en el teatro. Luego, antes de que comience la función, y con las luces apagadas, la audiencia verá proyecciones de luces que bailan al ritmo de uno de los temas de la cinta. Hasta el 16 de diciembre. Funciones diario a las 10 am, 1, 4, 7 y 9:55 pm. (9:55 pm solo el fin de semana del estreno y los viernes y sábados siguientes). Boletos $13 a $23. Informes (800) 347-6396 y elcapitantickets.com.

Exhibición de superhéroes

La exhibición “20th Century Superhero Legends”, que está a la vista en el Hollywood Museum (1660 N. Highland Ave., Los Angeles), presenta por primera vez esculturas de superhéroes de tamaño real, entre ellos Batman (Adam West), Robin (Burt Ward), Batgirl (Yvonne Craig), Superman (Christopher Reeves) y Wonder Woman (Lynda Carter). Además incluye artículos memorables y de colección relacionados con estos personajes, como el traje original que usó Christopher Reeves en “Superman”, en 1978. Los objetos en exhibición abarcan un periodo de más de 50 años. Abierto de miércoles a domingo de 10 am a 5 pm. Boletos $5 a $12; gratis menores de 5 años. Informes (323) 464-7776 y thehollywoodmuseum.com.

Encendido del árbol El centro comercial The Grove (189 The Grove Dr., Los Angeles) llevará a cabo su tradicional ceremonia de encendido del árbol navideño. En esta su edición 17, habrá presentaciones musicales así como la primera nevada oficial de la temporada. También habrá fuegos artificiales y la llegada de Santa Claus en su trineo. Entrada gratis. 7:30 pm. Informes (323) 900-8080 y thegrovela.com. Viernes 23 Fiesta de invierno El Winter Winterfest del Santa Anita Park (285 Huntington Dr., Arcadia) incluye este año una pista de patinaje de hielo, la presencia de Santa Claus, carruajes jalados por caballos y actividades como la elaboración de galletas de jengibre, de guirnaldas y de otros adornos de navidad. También contará con un zoológico para niños, coros, globos gigantes, música en vivo y comida a la venta. Termina el 23 de diciembre. Entrada $5; menores de 3 años gratis. Jueves y viernes 3 a 10 pm; sábados 11 am a 10 pm, y domingos 11 am a 8 pm.

Villa de Santa

Tanaka Farms (5380 University Dr., Irvine) son granjas en donde se cultiva fruta y verdura y donde además en esta temporada se efectúa el Holiday Santa Tour y se instala la Santa Village, que incluyen varias actividades con el tema de navidad para toda la familia. Un vagón hace un recorrido por esta propiedad de 30 acres durante el cual los visitantes pueden probar lo que se cultiva ahí. La última parada del paseo es en lo alto de una colina, donde hay oportunidad de tomarse fotos con Santa. También se puede recorrer el Walk Through the Seasons, un sendero con decoraciones de Hello Kitty y sus amigos. Al terminar, se llega a la Sanrio Holiday Village, que está decorada con motivos navideños. Abierto sábados y domingos, con recorridos de 9:30 am a 2:30 pm. Boletos $18; menores de 2 años gratis. Informes (949) 653-2100 y tanakafarms.com.

Sábado 24 Show de Disney Junior Disney Junior Dance Party On Tour ofrecerá dos shows en teatro Dolby (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles) que cuentan con nuevos elementos interactivos en vivo. Se podrá bailar y cantar al ritmo de los éxitos de Disney Junior con los personajes de esta franquicia, entre ellos Mickey Mouse, Minnie, Goofy, Vampirina, Elena de Avalor, Sofia the First y Doc McStuffins. También estarán Puppy Dog Pals, Muppet Babies y el Lion Guard. 4 pm. Boletos $29.50 a $129.50. Informes (323) 308-6300 y dolbytheatre.com. Domingo 25

Desfile de navidad

El tradicional Hollywood Christmas Parade, que este año celebra su edición 87 y que recorre 3.2 millas de esta área de Los Angeles, además de que contará con la llegada de Santa Claus y su trineo al final del paseo, tendrá entre sus invitados a catorce de las mejores bandas del país, así como magos estrella del programa de televisión “Masters of Illusion”, bailarines, actores de teatro, ocho inflables gigantes, entre ellos Cat in The Hat, Gumby, Penguins of Madagascar y Toy Soldier, y cuatro unidades equinas. La gran mariscal de este año es Nancy O’Dell. Comienza en la Orange Street y el Hollywood Boulevard. 6 pm. Gratis. Informes (866) 727-2331 y thehollywoodchristmasparade.org.

Lunes 26

Concierto de los Románticos

Aunque suene a banda de música para enamorados, la verdad es que los Románticos de Zacatecas es un grupo de rockeros que dejó su ciudad natal –Zacatecas– para ir a Ciudad de México en busca de reconocimiento. Luego de varios años de insistir, por fin la banda ha podido viajar por su país y ahora lo hace de este lado de la frontera. Tocarán en The Roxy (9009 Sunset Blvd., West Hollywood) y tendrán como teloneros a Santoros y a Twin Seas. 8 pm. Boletos $15 a $17. Informes (888) 929-7849 y theroxy.com.

Miércoles 28

Musical ‘Wicked’

La historia basada en la perspectiva de las brujas de Land of Oz, que comienza antes y continúa luego de la llegada de Dorothy a Oz, comienza su temporada en el teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles), donde permanecerá por unas semanas. La historia gira alrededor dos inusuales amigas, Elphaba y Galinda, que tienen personalidades opuestas y además están interesadas en el mismo hombre. Termina el 27 de enero. Consultar la página oficial para horarios. Boletos $62 a $232. Informes (323) 468-1770 y ticketmaster.com.

Obra de teatro ‘Dixie’

Los Tupperware tienen usos alternativos, y para demostrarlo está Dixie Longate, una chica que masca chicle, habla rápido y es pelirroja. Es originaria de Alabama y es la protagonista de la comedia “Dixie’s Tupperware Party”, en la que tiene como misión hacer una fiesta de recipientes Tupperware pero adaptada al siglo 21; es decir, nada que ver con las que organizaban en su tiempo las abuelas. Se presenta en el Kirk Douglas Theatre (9820 Washington Blvd., Culver City) hasta el 30 de diciembre. Miércoles a viernes 8 pm; sábados 2 y 8 pm y domingo 1 y 6:30 pm. Boletos $35 a $55. Informes (213) 628-2772 y centertheatregroup.org.