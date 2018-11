Tachan de insoportable a Camila Sodi sus compañeros de ‘Falsa Identidad’ en Telemundo

Aseguran que la sobrina de Thalía es poco profesional

Camila Sodi continúa haciendo de las suyas, ya tiene fama de insoportable y los actores de la serie “Falsa Identidad” lo confirman.

Una persona que trabaja en esa producción, quien prefirió no decir su nombre, reveló que la sobrina de Thalía es un hígado y es poco profesional al momento de hacer sus escenas: “A Camila Sodi no la soportan en las grabaciones de la serie ‘Falsa Identidad’. No se aprende los diálogos y llega super pesada con todos”, dijo.

La producción está muy enojada con la actriz porque se confunde en sus textos, se les olvida y por tal motivo retrasa las grabaciones de dicha serie. Sus compañeros y director se desesperan mucho y ya no la aguantan por su falta de profesionalismo.

De igual forma, la gente que trabaja a su alrededor se queja por los malos tratos que reciben de ella. Dicen que es insoportable, que tiene actitudes de diva y que es muy pesada cuando llega a los sets de grabación.

Recordemos que mucha gente ya se había quejado de Camila en otras producciones, como cuando protagonizó la telenovela “A que no me dejas”, producción de Carlos Moreno en Televisa.